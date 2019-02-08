TürkTraktör, 2019'a 3 yeni ödül ile başladı

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, 2019’un ilk ödüllerini Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen "ASO Ödül Töreni"nde 3 ödülü birden aldı.

TürkTraktör açıklamasına göre, ASO Konferans Salonunda düzenlenen "ASO Ödül Töreni"nde, 55 başarılı şirkete ihracat, kurumlar vergisi, AR-GE, bölgesel gelişmeye katkı, çevre, yaratılan katma değer ve yatırım alanlarında ödüller dağıtıldı.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen ödül töreninde TürkTraktör'ün İhracat, Ar-Ge/Patent ve Yaratılan Katma Değer dallarında kazandığı ödülleri TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özüner, TürkTraktör'ün 65. yılını kutladığı 2019 yılına ASO tarafından verilen bu 3 yeni ödül ile başlamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

TürkTraktör'ün kurulduğu ilk günden bu yana ülke tarımını ve çiftçisini daha ileriye taşıyan çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Özüner, şunları kaydetti:

"Yıllardır yatırımlarımızı kesintisiz sürdürerek müşterilerimiz, çalışanlarımız, bayilerimiz ve diğer tüm iş ortaklarımız için katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla pazardaki kesintisiz liderliğimizi 12. yılımıza taşırken; Türkiye’nin traktör ihracatındaki lider üreticisi de olmayı başardık. Bugün ASO tarafından İhracat, Ar-Ge/Patent ve Yaratılan Katma Değer kategorilerinde layık bulunduğumuz ödüller ise, özverili çalışmalarımızın da en iyi kanıtı diye düşünüyoruz. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."