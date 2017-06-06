İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Filizlerin Mucizeleri projesi kapsamında meslek liselerindeki kız öğrencileri otomotiv alanında çalışmaya teşvik etmek için gerçekleştirdiği ziyaret ve eğitimlerde 3 ayda yaklaşık 4 bin kız öğrenci ile bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, TürkTraktör, Türkiye'de tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücünün artırılmasını desteklemek üzere başlattığı Filizlerin Mucizeleri projesinin eğitim alanındaki çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretlerinin ilk dönemini Eskişehir'de tamamladı.

Bu liselerde öğrenim gören kız öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarında Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) eğitimleri verildi. Toplantılarda aynı zamanda 100'den fazla TürkTraktör çalışanının oluşturduğu Gönüllüler Ekibi de katılımcılara deneyimlerini aktardı ve öğrencilere rol model oldu.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte her okuldaki okul idaresi, katılımcılar ve öğrenciler, projenin anısına okullarının bahçelerine 5'er fidan dikti. Proje kapsamında 3 ay boyunca 5 ilde toplam 40 okul ziyaret edildi ve yaklaşık 4 bin kız öğrenci ile bir araya gelindi.

Projeyle ilgili çalışmalar, Eylül 2017'de okulların açılmasıyla birlikte devam edecek.





- "Amacımız kadın gücünün önemini göstermek oldu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem, tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere hayata geçirdikleri Filizlerin Mucizeleri projesini eğitim, tarımsal üretim ve istihdam olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek şekilde tasarladıklarını dile getirdi.

Ertem, şunları kaydetti:

"Projemizin eğitim tarafındaki çalışmalarının bir parçası olarak planladığımız okul ziyaretlerimizin ilk etabını mart-mayıs döneminde gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile tamamladık. Amacımız kadın istihdamının geleceği olan kızlarımıza, üretim ve ağır sanayi alanına sağlayabilecekleri katma değeri anlatmak ve hayatın her alanında olduğu gibi, bu alanlarda da kadın gücünün önemini kendilerine örneklerle göstermek oldu.

Proje çalışmaları dahilinde, otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Sakarya, Bursa, Kocaeli, Ankara ve Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ziyaret edildi. Ziyaretlerimizde, kız öğrencilerimize ağır sanayide çalışmaları için rol model olup mentorluk yaparken, öğrencilerle birlikte ailelerine ve öğretmenlere de toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarını artıran seminerler verdik. Aynı zamanda, bu okullarda öğrenim gören kız öğrencilerin meslek seçimi ve alan-dal tercihleri üzerinde nelerin olduğunu ve eğitimini gördükleri mesleğe dair algı ve tutumlarını da araştırdık."

Okulların, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi alanlarında eğitim gören 100 kız öğrenciye TEV koordinasyonunda eğitim bursu da verdiklerini ifade eden Ertem, tüm bunlara ek olarak kontenjan sayıları ve ilgili kriterler kapsamında öğrencilere TürkTraktör'de staj yapma imkanı ve mezun olduktan sonra istihdam önceliği sunduklarını bildirdi.