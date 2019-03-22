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TürkTraktör ihracatta yüzde 20 büyüdü

- TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner: "İhracatta yüzde 20 büyüdük. Türkiye'nin 2018 yılında traktör ihracatının yüzde 91'ini TürkTraktör yaptı. 2018'de yurt dışı pazarlara 14 bin 500 traktör sattık. İhracatımız ağırlıklı Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik. İhracatta bu yıla da iyi başladık"

TürkTraktör ihracatta yüzde 20 büyüdü
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KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, ihracatta yüzde 20 büyüdüklerini açıklayarak, "Türkiye'nin 2018 yılında traktör ihracatının yüzde 91'ini TürkTraktör yaptı. 2018'de yurt dışı pazarlara 14 bin 500 traktör sattık. İhracatımız ağırlıklı Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik. İhracatta bu yıla da iyi başladık." dedi.

Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya Tarım Fuarı'nda yeni ürünlerini tanıttıklarını söyledi.

Çiftçinin alım yapmadan önce fuarda ürünü görmek, değerlendirmek ve orada karar vermek istediğine işaret eden Özüner, TürkTraktör'ün fuarlara yeni ürün ve kampanyalarla katıldığını vurguladı.

- "Hem iç pazar hem de ihracat için ürün geliştiriyoruz"

Özüner, Konya Tarım Fuarı'nda Türkiye'de ilk defa üretilen yarı otomatik şanzımanlı traktörü tüketici ile buluşturduklarını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Otomobillerde duyduğumuz yarı otomatik şanzıman, bu traktörde var. Yarı otomatik şanzımanlı traktörün en büyük özelliği yerli olması. Hem iç pazar hem de ihracat için ürün geliştiriyoruz. Geçen yıl ihracatta yüzde 20 büyüdük. Türkiye'nin 2018 yılında traktör ihracatının yüzde 91'ini TürkTraktör yaptı. 2018'de yurt dışı pazarlara 14 bin 500 traktör sattık. İhracatımız ağırlıklı Avrupa ve ABD pazarlarına yönelik. İhracatta bu yıla da iyi başladık. Bu yılki hedefimiz geçen yılın üzerinde bir performansla kapatmak."

Başarılı üretim modeliyle Türkiye pazarını ve ihracatı iyi yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Özüner, sürekli ürün yatırımı yaptıklarının altını çizdi.

- Otomobil konforunda traktör

Özüner, yarı otomatik şanzımanlı traktörün markalarında 16 ve 32 vitesli seçenekleri olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu traktör 16 vites, elle kumanda ediliyor. Tarlayı sürerken hızını çok rahat ayarlayabildiğiniz, debriyaja basıp durup tekrar hareket etmek zorunda kalmadığınız ve yakıt tasarrufu yaptığınız bir ürün. Aynı zamanda 110 beygire kadar motor gücü var. Büyük ekipmanları da kullanabilirsiniz. Çiftçiye tasarruf ve konfor sağlayacak. Konfor olarak otomobili aratmayacak derecede."

Özüner, bu yıl 200-250 milyon liralık fabrika yenileme ve yeni ürün yatırımı yapacaklarını anlattı.



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