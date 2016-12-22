TürkTraktör üretimde rekabet gücünü geliştirmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, üretimde rekabet gücünü planlı bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Klasında Üretim (WCM) için tüm departmanların, standartların yükseltilmesi hedefiyle birbirleriyle koordineli ve uyum içinde çalıştığı TürkTraktör Ankara fabrikası, bu çalışmaların sonucunda "Bronz Fabrika" unvanını almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, bugüne kadar kararlılıkla ilerledikleri bu süreçte ulaştıkları Bronz Fabrika seviyesinin kendileri ve sektör için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Votta, "WCM, dünya klasında üretime farklı zamanların değişen ihtiyaçlarından gelişen metotlara bütünsel bir bakış açısı getirmiştir. Bu bakış açısının kazandırdığı sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık yaklaşımı hem ürün kalitesini yükseltmemizi hem de maliyet kalite dengesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Tarım sektörünün öncü üreticisi olarak bu metodoloji ile sistematik bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

WCM kapsamında geliştirilen projelerden yeni motor üretim hattı yatırımını örnek veren Votta, "Proaktif bir yaklaşımla yeni motor üretimi için hareketli bant sistemi oluşturuldu. Bu sürecimizde verimliliği ciddi oranda artırmayı ve geleceğe bu günden hazır olmayı hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

WCM takımları arasındaki kuvvetli iletişim, iş birliği ve ekip ruhunun kendilerini başarıya taşıdığını belirten Votta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörde ilk Ar-Ge merkezine sahip, üretim gerçekleştiren lider firmayız. Ankara ve Erenler üretim tesislerimizde 48 hp'den 140 hp'ye kadar New Holland, Case IH ve Steyr markalı 9 binin üzerinde farklı model traktör üretimi ile yurt içi ve yurt dışı satışını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar büyük operasyonu rekabetçi ortamda sürdürmek ve liderliğimizi koruyabilmek için bu metodolojiyi fabrikamızda bir yaşam biçimine dönüştürdük.

2 bine yakın çalışanıyla Ankara fabrikamız iş güvenliği konularının sistematik uygulanması, kalite ve maliyet iyileştirmeleri, çalışanlarımız tarafından süreçlerin geliştirilmesi için sunulan öneri adetleri ve çalışanlarımızın kendi hayata geçirdiği iyileştirme süreci olan kaizen faaliyetleri, tesis hedefleri ile performans göstergelerini önemli bir düzeye ulaştırmıştır. Bu zorlu denetim ve puanlama sürecini “Bronz Fabrika” ile tamamlamış olmak, başarılarımızı dünya çapında bir disiplin ve kalite anlayışı ile gerçekleştirdiğimizin bir örneğidir."

