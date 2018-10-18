TürkTraktör ve New Holland tarımsal ekipmanları çiftçilere tanıtılıyor

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, büyüyen tarımsal ekipman ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen TürkTraktör ve New Holland markalı ekipmanlarını çiftçilerle kendi illerinde ve arazi koşullarında bir araya getirmeyi sürdürüyor.



TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan’da İzmir Torbalı’da başlayan "New Holland Ekipman Tanıtım Günleri" kapsamında yaklaşık 8 bin 820 kilometre yol kateden TürkTraktör ekipleri, yaz boyunca da etkinliklere ara vermedi.



Türkiye’nin dört bir yanındaki illerde bulunan New Holland bayilerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Çanakkale, Afyon, Ardahan, Gaziantep, Şanlıurfa, Yozgat, Iğdır, Ankara, Mardin, Bursa, Burdur, Kocaeli, Çorlu, Konya, Antalya, Manisa ve Çorum’da toplam 20 ayrı noktada çiftçilerle bir araya gelindi. Bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklerde ise 2 bin 500'den fazla kişi ağırlandı.

Yıllardır müşterilerinin ihtiyaçlarına göre en doğru ürün ve en yeni teknolojileri sunan TürkTraktör, düzenlenen etkinliklerde "Toprak işlemeden hasada, her ekipman burada" sloganıyla TürkTraktör markalı römork, pulluk, gübre serpme makinesi, diskaro, ot toplama tırmığı, hububat ekim, tarla ilaçlama, yem karma, çayır biçme, sap-dal parçalama ve toprak işleme makinelerinin yanı sıra New Holland markalı pnömatik ekim, bahçe ilaçlama, küçük balya makineleri, silindirik balya makineleri ve büyük balya makinelerini sergiliyor.

TürkTraktör ve New Holland markalı ekipmanların tanıtıldığı etkinliklerde Tokat’ı takiben Kırıkkale, Kırşehir ve Adana’da düzenlenecek etkinliklerle birlikte yaklaşık 3 bin çiftçiye erişilmiş olacak.





- Güvenli sürüş eğitimleri de verilecek





Tokat Zile’de 17 Ekim’de Seroto Traktör ev sahipliğinde düzenlenen etkinliği takiben 24 Ekim’de Kırıkkale’de Hacı İbrahimoğulları, kasım ayında ise Kırşehir Çağlayanlar ve Adana’da Keskinler ev sahipliğinde ekipman etkinlikleri düzenlenecek.



Traktör ve ekipmanın güvenli kullanımına ayrıca dikkat çekilecek olan etkinliklerde çiftçilere aynı zamanda TürkTraktör’ün çiftçiler ve tüm traktör kullanıcılarına güvenli sürüş bilinci aşılamak üzere hayata geçirdiği “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesi kapsamında, güvenli sürüş eğitimleri de verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, bu yıl TürkTraktör olarak ekipman alanında çok önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Sahada çiftçiler için en az traktörleri kadar önemli olan ekipmanlar konusunda bu yıl ciddi bir atılım içinde olduklarını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Yılın başından bu yana değişen ihtiyaçlara yönelik olarak yeni ve farklı birçok ekipmanı pazara sunarken, aynı zamanda ürün yelpazemizi de ciddi anlamda genişlettik. Yakın zamanda gerçekleştirilen Bursa Tarım Fuarı’nda sadece tarımsal ekipman alanında 40’a yakın farklı çeşit ekipmanımızı sergiledik. Bunların arasında ülkemizde en çok kullanılan ekipmanlar olarak dikkat çeken konvansiyonel pulluk ve römorklar ile ilk kez lansmanını bu fuarda gerçekleştirdiğimiz gübre serpme makinesi ve diskaro da yer alıyordu. Bu iki ürünümüzün, etkinliklerimize katılan davetlilerimiz tarafından da ilgi göreceğine inanıyoruz. Çiftçilerimiz, hem Konya hem de Bursa Tarım Fuarları'nda ilk kez görücüye çıkardığımız tüm ürünlerimize bayilerimizden ulaşabilirler."









