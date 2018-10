TürkTraktör ve New Holland tarımsal ekipmanları çiftçilere tanıtılıyor - Nisan ayından bu yana 17 ilde 20 ayrı noktada düzenlenen "New Holland Ekipman Tanıtım Günleri" maratonunda sona yaklaşıldı - TürkTraktör ve New Holland markalı ekipmanların tanıtıldığı etkinliklerde Tokat'ı takiben Kırıkkale, Kırşehir ve Adana’da düzenlenecek etkinliklerle birlikte yaklaşık 3 bin çiftçiye erişilmiş olacak

18 Ekim 2018 Perşembe 14:07