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TürkTraktör’de görev değişimi

- TürkTraktör’de Genel Müdürlük bayrağını, 4 yıldır Zer Merkezi Hizmetler Ticaret AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Aykut Özüner, 1 Ocak 2019 tarihinde Marco Votta’dan teslim alacak - Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu: - "Aykut Özüner’in uzun yıllara dayanan deneyimi ile liderlik edeceği TürkTraktör’ün, topluluğumuza, CNH Industrial’a ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inancımız tam"

TürkTraktör’de görev değişimi
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İSTANBUL (AA) - TürkTraktör’ün yaklaşık 9 yıldır Genel Müdürlüğünü sürdüren Marco Votta, görevini Aykut Özüner’e devrediyor.

TürkTraktör açıklamasına göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TürkTraktör’deki görev süresi dolan Marco Votta çalışmalarına CNH Industrial’in Türkiye, Kafkas & Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Asya Pasifik Bölgesi Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

Bu görev değişimi çerçevesinde TürkTraktör’de Genel Müdürlük bayrağını, 4 yıldır Zer Merkezi Hizmetler Ticaret AŞ’de Genel Müdür olarak görev yapan Aykut Özüner, 1 Ocak 2019 tarihinde Marco Votta’dan teslim alacak.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Marco Votta’nın liderlik ettiği başarılı çalışmaları ile TürkTraktör’e önemli katkılar sağladığını belirtti. Levent Çakıroğlu, “Ülkemizde kesintisiz 12 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, Marco Votta’nın Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye traktör pazarındaki konumunu daha da güçlendirirken, önemli ihracat hamleleri gerçekleştirdi ve küresel pazarda büyümesini sürdürdü. Kendisine, topluluğumuza verdiği emekler ve başarılı çalışmaları için teşekkür ediyor, CNH Industrial içerisinde alacağı yeni görevinde başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı

TürkTraktör Genel Müdürlüğü’ne atanan Aykut Özüner’in Koç Topluluğu’nda uzun yıllardır önemli görevlerde bulunduğuna dikkati çeken Levent Çakıroğlu, “Aykut Özüner’in uzun yıllara dayanan deneyimi ile liderlik edeceği TürkTraktör’ün, topluluğumuza, CNH Industrial’a ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inancımız tam." açıklamasında bulundu.


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