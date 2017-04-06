TürkTraktör'ün

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Türkiye’de tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücünün artırılmasını desteklemek üzere başlattığı "Filizlerin Mucizeleri Projesi" kapsamında Bursa'da öğrencilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan kız öğrencilerine yönelik proje faaliyetleri kapsamında Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatepe Mesleki Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem, tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere hayata geçirdikleri "Filizlerin Mucizeleri" projesini "eğitim", "tarımsal üretim" ve "istihdam" olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek şekilde tasarladıklarını bildirdi.

Ertem, "Projemizin eğitim tarafındaki çalışmalarımızın bir parçası olan okul ziyaretlerimizi gerçekleştirmek üzere Bursa'dayız. Ziyaretlerimizde temel amacımız, kadın istihdamının geleceği olan kızlarımıza, üretim ve ağır sanayi alanına sağlayabilecekleri katma değeri anlatmak ve hayatın her alanında olduğu gibi, bu alanlarda da kadın gücünün önemini kendilerine örneklerle göstermek." ifadelerini kullandı.

Proje çalışmaları dahilinde, yapılacak okul ziyaretleri için otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Sakarya, Bursa, Kocaeli, Ankara ve Eskişehir’deki mesleki ve teknik anadolu liselerinin belirlendiğini kaydeden Ertem, bu yıl içerisinde 58 okula daha yapacakları ziyaretlerde, öğretmenler, veliler ve yaklaşık 3 bin kız öğrenci ile bir araya geleceklerini bildirdi.

Ertem, "Bu öğrencilerimizin 650’den fazlası Bursa’daki 5 okulda bulunuyor. Ziyaretlerimizde, kız öğrencilerimize ağır sanayide çalışmaları için rol model olup mentorluk yapıyor, öğrencilerle birlikte ailelerine ve öğretmenlere de toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarını artıran seminerler veriyoruz. Aynı zamanda, bu okullarda öğrenim gören kız öğrencilerin meslek seçimi ve alan/dal tercihleri üzerinde nelerin olduğunu ve eğitimini gördükleri mesleğe dair algı ve tutumlarını da araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulların makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri ve tarım teknolojisi alanlarında eğitim gören 100 öğrenciye Türk Eğitim Vakfı koordinasyonunda eğitim bursu da verdiklerini bildiren Ertem, kontenjan sayısı ve ilgili kriterleri kapsamında öğrencilerin TürkTraktör’de staj yapma imkanına ve mezun olduktan sonra istihdam önceliğine sahip olacağını da vurguladı.



