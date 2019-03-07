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TürkTraktör'ün kadın çalışanları yenilikçi ürünlere imza atıyor

- Kadın istihdamının görece düşük olduğu otomotiv sektöründe, bu döngüyü kıran TürkTraktör'de kadın çalışanlar satıştan satış sonrasına, Ar-Ge'den üretime, lojistikten finansa kadar pek çok farklı alanda ve projelerde etkin şekilde görev alıyor

TürkTraktör'ün kadın çalışanları yenilikçi ürünlere imza atıyor
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İSTANBUL (AA) - TürkTraktör'ün kadın çalışanları, traktörlerin ihtiyaca yönelik geliştirilmesi sürecinde, aracın tasarımından müşteri ile buluşturulmasına kadar önemli rol oynuyor:

TürkTraktör'ün açıklamasına göre, bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politika ve uygulamaları ile Türkiye traktör pazarının halen faaliyetteki en köklü üreticisi olarak konumunu koruyor.

Kadın istihdamının görece düşük olduğu otomotiv sektöründe, bu döngüyü kıran TürkTraktör'de kadın çalışanlar satıştan satış sonrasına, Ar-Ge'den üretime, lojistikten finansa kadar pek çok farklı alanda ve projelerde etkin şekilde görev alıyor.

Bu projeler arasında, tasarımı ve tüm ürün hakları TürkTraktör'e ait olan, "fabrika montajlı ön yükleyici traktörler projesi" yer alıyor. Çiftçinin ihtiyacı analiz edilerek, başta hayvancılık işletmeleri olmak üzere birçok tesiste yükleme ve boşaltma işlerinde kolaylık sağlaması hedeflenerek tasarlanan ve üretilen bu ürün öncelikle Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu.

Piyasaya çıktıktan yaklaşık 4 ay sonra dünya pazarına da sunulan ve şu anda Amerika'ya ihraç edilen bu yenilikçi ürün, 2019'da da Avrupa'ya da gönderilmeye başlanacak. Bu da kadınların Türk otomotiv sektöründe ürün geliştirme, analiz, üretim, lojistik gibi birçok bölümdeki önemli rolünü ve ekonomiye katkılarını bir kez daha gösteriyor.


- "Yerli motor üretiminde de kadınların rolü yüksek"


Uzun yıllardır motor üretimi yapan, geçen yıl ise Türkiye'de ilk defa ürettikleri yeni nesil elektronik ve Tier 4 emisyon seviyesindeki çevreci motorların kullanıldığı traktörlerin ihracatına başlayan TürkTraktör'de üretilen yerli motorlarda da kadınlar yüksek rol oynuyor.

Emisyon regülasyonu sebebiyle şimdilik sadece yurt dışı pazarlara gönderilen traktörlerdeki rekabetçi performans ve emisyon seviyelerinde olan motorları üreten kadın çalışanlar, "Özellikle üretim sektöründe ve mühendislik kapsamına giren işlerde çalışmaların erkekler tarafından yapılması gerektiğine dair hala yaygın bir kanı var. Oysa bu iki önemli projeyle kadınların aslında bu işlerde ne kadar başarılı olabileceğini herkese gösterdik. Başarımızın altında ise gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamız, işimize olan saygımız, başarma isteğimiz ve kendimize olan inancımızı yatıyor." şeklinde açıklıyor.

Yerel ve global rekabette öne çıkmanın yolunun istihdam da fırsat eşitliğinden geçtiğine inanan ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren TürkTraktör, son 5 yılda kadın çalışan sayısını 2 katına çıkardı.

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