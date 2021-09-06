Türküleri Ordu'da söylemek istiyoruz

Ekonomi gazetecilerine ve iş insanlarına Ordu'da başlatılan yerel kalkınma hamlesini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yapılan çalışmalar hakkında sonut örnekler de verdi. “Nitelikli tarım ile turizmi birleştireceğiz. Geçmişte göç veren şehrimiz pandemi sonrası göç alan bir haline geldi” diyen Hilmi Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Biz uyguladığımız nitelikli tarım projelerini turizm ile birleştireceğiz. Bizim asıl amacımız bölge insanının doğduğu yerde doymasıdır. Doğduğu yerde doyan bir Karadenizli profili ortaya çıkarmak istiyoruz. Göçü önlemek istiyoruz aslında. Esas hedef budur. Yıllarca hep göç etmişiz, sonra yanık gurbet türküleri söylüyoruz. Şimdi türkülerimizi Ordu’da söyleyeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla da bunu başardık. Özellikle bu pandemi döneminde Ordu’ya önemli göç geldi. İnsanlara üretim konusunda teşvik ettik. Bu da yetmedi. Alım garantili ürünlerin dikimini sağladık. Sonra o ürünleri satın aldık. Şimdi her ilçemizde birden fazla ürün ekiliyor. Akkuş’undan tutunda, Mesudiye’sine kadar, Gürgentepe’sinden tutunda Ünye’sine kadar her ilçemizde üretim var. Bu üretim ağırlıklı bir modeldir. Biz verimli topraklarımızın kıymeti bu üreticilerimize bir kez daha hatırlattık. Bugün sanayi tesisi kurmak istesen hiç yoksa 1,5 yıl uğraşacaksın. Ancak toprağa bir ürün diktiğinde en az 6 ay içinde ürün veriyor. Biz bunları bilerek hareket ediyoruz. Bu aslında topyekûn bir eğitimdir. Bunu biz sadece 2 yıl içinde başardık. Aslında başarılamaz denileni başardık”

“ORDU’NUN ENERJİSİNİ YÜKSELTİYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye genelinde uyguladıkları projeleri Ordu’da uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunduklarını da kaydeden Başkan Güler, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde vahşi çöp depolama sorununun toplumsal problem haline geldiğini gördük. Bunun üzerine Ünye’de 35 yıl, Fatsa’da 24 yıl, Perşembe ilçesinde 20 yıldır denizin kenarında veya doğada bulunan çöp alanlarını kapattık. Altınordu ve Ünye ilçemizde bulunan ayrıştırma tesislerimizde yenilikler yaptık. Çaybaşı İlküvez’deki katı atık depolama tesisimizi enerji tesisine dönüştürdük. Bugün gelinen noktada çöpten enerji üretiyor ve özel şirkete satıyoruz. Aynı zamanda Ordu’nun rüzgârı serttir. Akkuş’un yaklaşık 2 bin rakımlı tepesine Rüzgâr Enerji Santralları (RES) kurulmasını sağladık. Şimdi aynı ilçede yeni bir tepeye RES’ler kuracağız. Ayrıca mini HES kurarak ürettiği elektriği kendi tesislerimizde kullanıyoruz. Yeni inşa ettiğimiz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısına paneller kurarak kendi elektriğini kendisinin üretmesini sağladık. Özellikle yenilenebilir enerji alanlarına yönelik çalışmalarımız devam edecek”

“PROJE LİDERLERİ YETİŞTİRDİK”

Başkan Güler, bu çalışmaları yaparken yeni proje liderleri ortaya çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda faaliyet ve çalışma içerisindeyiz. Bunların çoğunu kendi imkanlarımız ile yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Aslında başarı Büyükşehir Belediyesinin teşkilat şeması ile bağlantılı değil. Biz birçok alanda proje liderleri yetiştirdik. Bu geçen süre içinde bunu da yaptık. Yani yapacağımız projeleri bu liderler ile yapıyoruz. Hem daha faydalı oluyor. Hem de verimli. Ama sonuç itibariyle biz bir takımız herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu sayede hem işleyiş daha hızlı oluyor hem de daha ekonomik oluyor. Belediyede çalışan tüm mesai arkadaşlarımızı ben tekrar mülakata aldım ve onlarla birebir görüşme sağladım. Onların yapabileceklerini veya projelerini tek tek dinledim. Bu sayede birçok cevheri ortaya çıkartmış olduk. Daha fazla kaleye oynayan ve sonuç alan bir ekip oluşturduk. Yani gerçek manada işleyen bir mekanizma oluşturduk”

“FINDIĞIN TANITIMI ÜRETİMDEN DAHA ZOR”

Türkiye’nin en büyük tarım ihracat ürünlerinden biri olan fındığı ele alan Başkan Güler, ilginç noktaları göz önüne serdi. Türkiye’nin dünya fındığının yaklaşık yüzde 75’ini ürettiğini, Ordu’nun ise dünya fındık üretiminin yüzde 25’ini, Türkiye üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Güler, “Fındığın tanıtımı üretiminden daha zor. Öncelikle fındığın tanıtımını daha iyi yaparak üreticilerimizin kazançlarını daha da artırmamız gerekir” dedi.

Başkan Güler, şu görüşlerde bulundu: “Ülkemizin en büyük tarım ihracat ürünleri arasında fındık önemli bir yer tutuyor. Dünya fındığının yüzde 75’ini ülkemiz karşılıyor. Buna karşılık olarak ilimizde fındık üretimi yüzde 25 seviyelerinde üretim yapıyor. Aslında fındık üretmek kolay zor olan ise fındığı tanıtmaktır. Yani fındığa pazar bulmak ve onu oraya satmak üretmekten daha zordur. Ülkemiz bu konuda geçmiş yıllarda sıkıntı yaşadı. Ancak yapılan tanıtımlar ve görüşmelerle bu sıkıntı ortadan kalktı. Ancak yeni pazarların oluşturulması ekonomik açıdan çok önemlidir. Yeni pazar demek rekabet demektir. Yeni pazarlar demek alınan ürünün değerinin yukarıya doğru yükselmesi demektir. Şu anda bu konuda önemli çalışmalar yapılıyor. İnanıyoruz ki, ilimiz başta olmak üzere ülkemizde üretimi yapılan fındığın değeri her geçen gün daha da yukarıya çıkacak ve üreticilerimiz daha da gelir elde edeceklerdir”

İki gün süren programlarda Boztepe, Hoynat Adası, Yason Burnu, sahil gezisi, Sırrı Paşa Caddesi, Basın Müzesi, Çikolata Park gezilirken gem turu düzenlendi.