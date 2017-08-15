Turkven'den MNG Kargo'ya büyük yatırım

İSTANBUL (AA) - Turkven'in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve Haydar Sancak, MNG Kargo'nun tamamını satın aldı.

Turkven açıklamasına göre, Türkiye'ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 ve 2018'de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı.

En son haziran ayında Mavi Jeans'in halka arzı ile uzun bir aradan sonra yabancı yatırımcıları tekrar Borsa İstanbul'da bir halka arza ikna eden Turkven, Haydar ve Suat Sancak kardeşler ile birlikte MNG Kargo'nun tamamını satın almak için Rekabet Kurumu'ndan onay aldı.

İşlem, BTK onayından sonra tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkven ortaklarından Hale Özsoy Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tekrar hızlı büyüyeceği bir döneme girdik. Ticaretin can damarı olan kargo taşımacılığı, ülkemizdeki tüm şirketleri ve bireyleri en kolay ve hızlı şekilde birbirine bağlıyor. Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo'nun, tüm kargo kullanıcılarının ve özellikle e-ticaretin büyümesiyle artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek olan şirket olduğuna inanıyoruz.

Sayın Aslan Kut ve ekibinin liderliğinde, MNG Kargo'nun, Türkiye'nin stratejik konumunu kullanarak dünya çapında bir kargo ve lojistik şirketine dönüşmesini hedefliyoruz."

Haydar Sancak ise "Çok başarılı geçen Hedef Ecza Deposu tecrübemizden sonra, şimdi de 900'e yakın şubesi, 25 aktarma merkezi ve 9 bin çalışanı ile günde 600 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran, Türkiye'nin lider kargo şirketi MNG Kargo'ya yatırım yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk ekonomisinin ve kargo sektörünün önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut da firmanın 2003 yılında MNG Holding'in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurulduğunu hatırlatarak, tecrübeli ve yenilikçi ekipleri sayesinde bugüne kadar çok önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

Kut, şu açıklamalarda bulundu:

"Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucularından Sancak Grubu ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."