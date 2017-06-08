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Turmaks'ın Mali'de kurduğu hastane hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Turmaks İnşaat tarafından Avrupa Birliği (AB) için Mali'de kurulan mobil sahra hastanesi hizmet vermeye başladı.Turmaks açıklamasına göre, Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) için Batı Afrika ülkesi Mali'de hizmet vermesi...

Turmaks'ın Mali'de kurduğu hastane hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Turmaks İnşaat tarafından Avrupa Birliği (AB) için Mali'de kurulan mobil sahra hastanesi hizmet vermeye başladı.

Turmaks açıklamasına göre, Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) için Batı Afrika ülkesi Mali'de hizmet vermesi amacıyla yapılan hastane kuruldu. Mali ordusuna yardım için kurulan hastanenin tasarımı ve imalatı Ankara Akyurt'taki Turmaks tesislerinde 6 haftada tamamlanarak uçak ile Esenboğa Havalimanı'ndan Başkent Bamako'ya gönderildi.

Önce Koulikoro'da daha sonra da Sikasso şehrinde hizmet veren hastane gelecek haftalarda Kayes bölgesine gönderilecek.

Hastanede tam teşekküllü bir ameliyathane, ameliyat hazırlık bölgesi, triyaj, yoğun bakım ünitesi, radyoloji, laboratuvar ve eczane var. Ayrıca jeneratör, su arıtma, klima, medikal gaz sistemleri olan hastane bir günde kurulabiliyor.

Afrika'nın birçok ülkesinde kurulmuş bulunan mobil hastaneler genellikle Birleşmiş Milletler aracılığı ile hizmet veriyor. Bu hastane Batı Afrika'da AB adına hizmete sokulan "ilk" sahra hastanesi olarak hizmete girdi.

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HizmetMaliMobil Sahra HastanesiTurmaks İnşaat
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