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TÜRMOB kripto paraları masaya yatırıyor

Blok Zincir Teknolojisi-Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği (Kripto Paraların Halka Arzı, Muhasebesi, Raporlaması, Denetimi ve Vergilendirilmesi) ile ilgili online toplantının açış konuşmasını TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu yapacak.

TÜRMOB kripto paraları masaya yatırıyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) çok önemli bir etkinliğe imza atıyor. 1 Mart tarihinde online yapılacak etkinlikte Blok Zincir Teknolojisi-Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği ilişkisi masaya yatırılacak.

TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) Merkez Müdürü Doç.Dr. A.R Zafer Sayar konunun çok yeni olduğunu belirterek “üyelerimizi bu konuda bilgilendirmek istedik” dedi.

Blok Zincir Teknolojisi-Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği (Kripto Paraların Halka Arzı, Muhasebesi, Raporlaması, Denetimi ve Vergilendirilmesi) ile ilgili online toplantının açış konuşmasını TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu yapacak.

Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yapacağı toplantının konuşmacıları ve konuşacakları konu başlıkları şöyle olacak:

1. Cemil Şinasi TÜRÜN-Boğaziçi Üniversitesi

Blok Zincir Teknolojisi ve Kripto Paralara Genel Bakış

2. Hulusi İlker EVİN- Başuzman SPK

Kripto Paraların Halka Arzı

3. Prof. Dr. Ümmühan ASLAN-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Kripto Paraların Muhasebesi, Raporlaması, Denetimi ve Vergilendirilmesi

4. Prof. Dr. Serdar ÖZKAN- American University of the Middle East (AUM)

Muhasebe Mesleğinin Geleceği Açısından Blok Zincir Teknolojisi ve Kripto

Paralar
 

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Anahtar Kelimeler:
TÜRMOBEmre Kartaloğlu
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