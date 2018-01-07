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TÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma...

TÜRMOB'dan bazı serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ceza

ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bazı serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere çeşitli sürelerle mesleki faaliyetten alıkoyma ile meslekten çıkarma cezası verdi.

Konuya ilişkin TÜRMOB Disiplin Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 serbest muhasebeci mali müşavir ve serbest muhasebeciye 6-12 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezaları verilirken, 1 serbest muhasebeciye de meslekten çıkarma cezası uygulandı.

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Disiplin Kurulu KararlarıResmi GazeteTÜRMOB
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