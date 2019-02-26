TÜRMOB'dan mükelleflere vergi çağrısı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "Mükelleflerin şuna inanması lazım, vergi bu ülkenin kalkınması için elzemdir. Bu vergiler kendilerine yatırım ile sağlık ve eğitim hizmetleri olarak geri dönecek. Bu bilinci yerleştirmemiz lazım." dedi.

Yontan, AA muhabirine, Vergi Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, katma değer vergisi (KDV) iadelerinin yüzde 50'sinin 10 gün içinde yapılması için çıkarılan düzenlemenin özellikle iş dünyasında finansal açıdan rahatlama sağlayacağını belirten Yontan, yeni düzenlemede yeminli mali müşavirlere, verecekleri tasdik raporu nedeniyle önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yontan, TÜRMOB olarak bu düzenlemeyi "çok önemli ve olumlu" bulduklarına işaret ederek, "Bu, başta ihracatçılar olmak üzere, yatırımcılar açısından çok önemli bir adım. İhraç kaydıyla mal satanlar ile indirimli orana tabi olarak mal satanları da etkiliyor. KDV iadelerinde en büyük pay ihracatçılara ait. İnşaat sektörü de bundan faydalanacak. Yeminli mali müşavirlerin tasdikinden sonra bakanlık da bu raporları inceleyecek ve doğruluğunun tespiti halinde iadeler yapılacak." diye konuştu.

- "Vergide reform taleplerine karşın kanunlar kötü değil"

Türkiye'de sık sık vergi reformu talep edilmesine karşın vergi kanunların kötü olmadığını vurgulayan Yontan, uygulamayla ilgili atılacak adımlar olduğunu dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde yüzde 30 olan dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranının Türkiye'de yüzde 70'leri bulduğuna dikkati çeken Yontan, bu durumun da farklı gelir düzeyindeki insanların aynı oranda vergilendirilmesine neden olduğunu anlattı.

Yontan, vergi mükelleflerinin de haklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Mükellef ve vatandaş olarak hepimizin yurttaşlıktan doğan haklarımıza sahip çıkması lazım. Mükellefler olmazsa bu ülke vergi toplayamaz, vergi toplayamazsa yatırım yapılamaz. Şirketi, esnafı, tüccarı, sanayicisi ve ihracatçısıyla vergi mükellefleri çok önemli. Mükelleflerin şuna inanması lazım ki vergi bu ülkenin kalkınması için elzemdir. Bu vergiler kendilerine yatırım ile sağlık ve eğitim hizmetleri olarak geri dönecek. Bu bilinci yerleştirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüzde 5'lik vergi indirimi yeniden düzenlenmeli"

Vergisini düzenli ödeyen mükellefler için getirilen yüzde 5'lik vergi indirimi uygulamasının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Yontan, şunları kaydetti:

"Bu uygulamadan, geçmişte vergisini 2 gün geç ödeyenler dahi yararlanamıyor. Son 2 yılda beyannamelerini zamanında vermiş ve vergileri zamanında ödemiş olmak şartı bulunuyor. Mükelleflere kolaylık getirilmeli. İnsanlar hastalanıyor, seyahate çıkıyor, aksilikler oluyor, vergisini vaktinde ödeyemiyor, ancak borçlarını sonradan ödüyor. Beyannamesini zamanında vermiş ve geçmişe ait vergisini ödemiş olanlar, borçları yoksa bundan yararlanmalı. Bu, insanları birikmiş geçmiş borçlarını ödemeye de teşvik eder. Örneğin, gelir vergisi beyanname tarihi 1 Mart'ta başlıyor. 1 Mart'a kadar beyannamesini vermiş ve geçmişe ait vergilerini tam ödemiş mükellefler, yüzde 5 indirimden faydalanmalı."

Yontan, TÜRMOB olarak 1 Mart'ta Vergi Haftası ve Muhasebe Haftası dolayısıyla bir panel düzenleyeceklerini de kaydetti.