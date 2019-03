TÜROB 23. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 2019 için çok olumlu beklentilere sahip olduklarını belirterek, "Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz." dedi.

Bayındır, TÜROB'un 23. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 48 yıl önce kurulan birliği, Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir sektör olarak bugünlere taşımanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalışan paydaşlardan biri olarak şu an 14 temsilcilikleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bayındır, Türk turizminin rekabet gücünü artırmak ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bayındır, "Açıkça belirtebilirim ki 2019 için beklentilerimiz oldukça olumlu. Hem doluluklarda hem ortalama oda fiyatlarımızda yüzde 10-12'lerde artış bekliyoruz." diye konuştu.

Ancak her zaman ısrarla üzerinde durdukları gibi, mutlaka ve mutlaka kişi başı harcamayı ve gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmak zorunda olduklarını vurgulayan Bayındır, turist sayısındaki artıştan daha çok, fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanılması gerektiğine işaret etti.



- "Turizm sektöründe istihdam bir milyona yaklaştı"



Bayındır, turizmin, Türkiye'nin en önemli ihracatçısı konumunda ekonominin ana bileşen sektörlerden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizm sektöründe, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri ve seyahat acenteliği faaliyetlerini kapsayan üç alanda toplam istihdam 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi. Sosyal, ekonomik, uluslararası ilişkiler ve ekonomik olarak etki alanı ile birlikte düşünüldüğünde, turizmin katma değerini başka bir sektörle kıyaslamamız hayli zor."



Bayındır, son yıllarda yaşanan terör olayları ve darbe girişimine rağmen birlik olarak tüm konsantrasyonlarını yaşanan sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmanın üzerine yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Geçen yılla birlikte rakamlarda da hissedilen toparlanma ile artık yeniden yükseliş dönemine geçtiklerini aktaran Bayındır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradaki en önemli kazanım; pazar, ürün ve strateji çeşitliliği ile turizmin anlık yönetim ve koordinasyon gerektiren bir sektör olduğunun anlaşılmasıdır. Sektörün ülke ekonomisine ne kadar önemli bir katkı sağladığı, yaşanan gerileme ile derinden hissedilmiştir. Böylelikle, turizm sadece turizmcileri ilgilendiren bir sektör değil, tüm ülke sathında en önemli döviz kazandırıcı ihracatçı bir sektör olarak yerini almıştır. TÜROB olarak inancımız tamdır ki turizm sektörü yakın gelecekte, ülkemizin dünyada rekabet üstünlüğü açısından ve ekonomik açıdan ilk sırada yer alan sektörü olacaktır."



- " Avrupa ekonomisine 460 milyar avro katkı"



Avrupa Oteller, Restoranlar ve Kafeler Birliği (HOTREC) Başkanı Jens Zimmer Christensen ise sektörün Avrupa ekonomisi ve istihdamı için öneminden bahsederek, bazı istatistikleri paylaştı.

Sektörün Avrupa ekonomisine 460 milyar avro katkı sağladığını dile getiren Christensen, "Yaklaşık 70 milyar avrosu KDV ödemesi olmak üzere devlet hazinelerine yaklaşık 126 milyar avroluk katkı sunuyor. Turizm, özellikle Türkiye de dahil olmak üzere tüm bölgede, iş hayatı ve büyüme için büyük bir itici güç." dedi.

Christensen, Brexit'in turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olabileceğine değinerek, Türkiye'nin, Avrupa'nın geri kalanında olduğu gibi Brexit konusunda yeni zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini, ancak zorlukların fırsatlar da getirdiğini söyledi.



- THY'den yeni yurt dışı hatlar



THY Yurt İçi Satış Başkanı Emre Menevşe, THY'nin son yıllardaki büyüme serüveninden bahsederek, Türkiye'deki hemen hemen her havaalanına sefer icra ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin hava yolcusu sayısında 2003'ten 2019'a kadar yıllık ortalama yüzde 9,6 büyüdüğünü dile getiren Menevşe, Türkiye'nin dünya yolcu sayısında 17. sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Menevşe, THY'nin dünya ortalamasından 3 kat fazla büyüdüğünü kaydederek, yeni uçak ve destinasyonlar ile bunu daha da artıracaklarını bildirdi.

Avrupa'nın ikinci büyük kargo şirketi olduklarını aktaran Menevşe, 23 kargo uçaklarının bulunduğunu ve kargoda 85 noktaya uçtuklarını söyledi.

Menevşe, "Dünyada en fazla ülkeye uçak havayolu şirketiyiz. 124 ülkeye, 306 şehre, 310 noktaya uçuyoruz. Yeni açılacak yurt dışı hatlarımız var. Bunlardan bazıları; Birleşik Arap Emirlikleri (Sharjah), Fas (Marakeş), Nijerya, Endonezya, Kongo, Meksika, Mısır ve Finlandiya." diye konuştu.

Genel kurulun ikinci bölümünde TÜROB'un 2016-2019 dönemine ilişkin faaliyet sunumu gerçekleştirilecek, devamında yeni başkan seçilecek.