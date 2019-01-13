Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Bursa mersin dünya
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

"Turquality Projesi" Japonya ve Güney Kore'ye ihracatı artırdı

- Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep: - "Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı"

banner17

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Japonya'ya gıda ürünleri ihracatının yüzde 27'lik artışla 118 milyon dolara, Güney Kore'ye ise 22 milyon dolardan 38 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Celep, yaptığı açıklamada, gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen "Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore Pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi"nin, bu ürünlerin Japonya ve Güney Kore’ye ihracatını yüzde 36’lık artışla 115 milyon dolardan 156 milyon dolara taşıdığını belirtti.

Hem Japonya’da hem de Güney Kore’de Türk gıda ürünlerinin pazar payını artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Celep, şunları kaydetti:

"Japonya’ya gıda ürünleri ihracatında 2018 yılı sonunda yüzde 27’lik artışla 118 milyon dolar rakamına ulaştık. Güney Kore’de ise ihracatımız 22 milyon dolardan 38 milyon dolara çıktı. Güney Kore'ye ihracatımızı yüzde 73 geliştirdik. Japonya ve Güney Kore'ye yapılan gıda ürünleri ihracatının yüzde 35'ini oluşturan 55 milyon dolarlık kısmını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi. Turquality Projemizin meyvelerini topluyoruz."

Celep, Japonya'da 2 yıldır düzenlenen çeşitli organizasyonlarla Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreIhracatJaponya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1