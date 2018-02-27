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TÜRSAB'tan genel kurula ilişkin açıklama!

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden yapılan açıklamada TÜRSAB’ın 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan Genel Kurulu’yla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı..

TÜRSAB'tan genel kurula ilişkin açıklama!
“Turizm sektörünün en önemli kuruluşlarından olan TÜRSAB’ın Genel Kurulu’nun gecikmeli de olsa demokratik bir şekilde yapılabilmiş ve sonuçlanmış olması sektörümüz açısından son derece sevindiricidir.

Yapılan Genel Kurul’un TÜRSAB’a ve turizm camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Göreve seçilen Sayın Firuz Bağlıkaya ve arkadaşlarını tebrik ediyor, bu dönemde üstlendikleri görevlerinde başarılar diliyoruz.

Turizm sektörünün öncü kuruluşları olarak içinde bulunduğumuz dönemde yakın işbirliği ve birlikte düşünmenin son derece gerekli olduğuna inandığımızı belirtir, turizmde tüm sivil toplum örgütleri ve TÜRSAB’la işbirliği içerisinde çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz.”
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