TÜRSAB yaklaşık 20 internet sitesine hukuki işlem başlatacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, Booking.com ile aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20’ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak.