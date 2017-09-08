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TÜRSAB yetkilileri Yunanistan'da turizm ilişkileri toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, Yunanistan'da turizm ilişkileri toplantısına katıldı.TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası turizm ilişkilerini güçlendirme alanında çalışmalara imza...

TÜRSAB yetkilileri Yunanistan'da turizm ilişkileri toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, Yunanistan'da turizm ilişkileri toplantısına katıldı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası turizm ilişkilerini güçlendirme alanında çalışmalara imza atan TÜRSAB yetkilileri, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu’nda dün gerçekleşen turizm ilişkileri toplantısına katıldı.

Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Selanik Belediye Başkanı Yardımcısı Spiros Pengas, TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Yunanistan Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Thanos Alexandros, Tourism Plus Genel Müdürü Nikos Sapountzis, Selanik Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Müdürü Yiannis Aslanis de katıldı.

Toplantıda, Türkiye-Yunanistan arasındaki turizm ilişkileri ve karşılıklı turist trafiğini artırmaya yönelik potansiyel iş birliği alanları gündeme geldi. TÜRSAB’ı temsilen TÜRSAB Kurumsal İlişkiler Direktörü Ela Atakan'ın iştirak ettiği etkinlikte, iki ülke arasındaki turizm yasal prosedürleri, seyahat acentaları ve turizm iş birliği faaliyetlerini artırmaya yönelik düşünülen projeler detaylarıyla görüşüldü.

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