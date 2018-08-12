İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Bağlıkaya, yarın saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, AA Finans Masası'na konuk olacak
- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak
12 Ağustos 2018 Pazar 13:12
İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.