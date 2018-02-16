TÜRSAB’ta seçim yarışı hızlandı

Turizm sektörünün en büyük örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) seçim yarışı hızlandı.

Başkan adaylarında daha güçlü TÜRSAB sloganıyla yola çıkan Hasan Erdem, sektörün biran önce seçimleri sonuçlandırıp seçime geçmek istediğini belirterek, “Artık iş yapma zamanı, sezon başlıyor. TÜRSAB’ta yeni yönetim acentaları yeni döneme hazırlamak için projeleri yaptı. 36 projeyi biran önce hayata geçirmek istiyoruz” dedi.



Başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Hasan Erdem, Firuz Bağlıkaya ve ekibi ile yaptıkları işbirliğinin devam ettiğini belirterek, “Ortak listeyi bir iki gün içinde kamuoyu ile paylaşacağız. Seçimlere 4 bin 800 civarında katılım olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



TÜRSAB’ta birlik ve beraberliğin sağlanması halinde mevcut yönetimin bir daha seçilme şansının olmadığını söyleyen Erdem, “Başaran Ulusoy son dakika da bile aday olabilir. Ama ben tabanda birlik sağlayan TÜRSAB karşısında kazanma şansının olmadığını düşünüyorum. TÜRSAB 20 yıldır kendisi için bir şey yapmayan, komik bahanelerle seçim erteleyen bu anlayıştan hesap soracak” değerlendirmesini yaptı.



TÜRSAB’in Türkiye’nin dünyada tanıtımını üstlenmesi gerektiğini söyleyen Hasan Erdem, mevcut yönetimin bunu başaramadığını belirterek şu noktaların altını çizdi:



. Projeler üretmeyiz. Bugüne kadar KOSGEB sektör için tek bir proje götürmedik. Oysa KOSGEB bütün sektörlere destek veriyor. İlk işimiz bu olacak.



. Ben turizmin içinde gelen biriyim. Yerli ve milli bir portal kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyor.



. Bu bizim üyelerimize büyük katkı yapacak. En uygun fiyatla otelleri biz pazarlamalıyız. Bazı oteller bizi aşıp bazı kurumlara bizden daha iyi fiyat veriyor. Buna izin vermeyeceğiz.



. Yine bütün havayolları şirketlerinin biletlerinin yüzde 70’ini biz satıyoruz. Ama havayolu şirketi bizden daha avantajlı bilet satıyor. Bunu satacaksak biz satmalıyız. Bizi aşmasına izin vermeyeceğiz. Satıştan gelen gücümüzü kullanacağız.



. TÜRSAB teknoparklarda kendine yer bulacak. Teknolojiyi en iyi biz kullanacağız. Bu konuda üyelerimizi önce Türkiye pa zarına sonra da dünya pazarına hakim kılacak bir platformda buluşturacağız.



. Sosyal medyada en iyi biz olacağız. Biz sosyal medya atağına kalkacağız. Hem Türkiye’yi hem de sektörü iyi tanıtacağız. Ayrıca şu anda Antalya en ucuz destinasyon haline geldi. Bunu avantaja dönüştürmeliyiz.



. Rusya krizi olduğunda TÜRSAB hemen devreye girmeliydi. Ama ortada yoktu. Her türlü krizi iyi yönetmek için hazırlıklı olmalıyız.



. Son iki yılda 1250 şirkete belge verildi. Belge fiyatı 60 bin liraya kadar çıkıyor. TÜRSAB belge verip para kazanıyor. Ama acentalara sürekli rakip çıkarıyor. Yani üyelerini zor durumda bırakıyor. Böyle şey olur mu?



. Örneğin Trabzon’da 25 acenta olması gerekirken 140 acenta var. Dolayısıyla herkes zarar ediyor. TÜRSAB üyelerini korumak yerine onları haksız rekabetle zarar ettiriyor.



