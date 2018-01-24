"Turşucu köy"den günde 10 tır ürün çıkıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden olan Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'ndeki üreticiler, havaların soğuduğu bugünlerde yurt içi ve dışından artan taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Ülkenin dört bir tarafına ürünün gittiği "Turşucu köy" olarak bilinen Gedelek'ten günde ortalama 10 tır turşu çıkıyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan beri üretilen turşunun mahalle halkının ana geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Dönmez, üretimin her geçen gün arttığını belirterek, "5 yıl önce 15-20 bin ton olan üretim geçen yıl 50 bin tona çıktı. 2017-2018 sezonunu 70 bin tonla kapatacağımızı öngörüyoruz. Turşu satışımız her yıl artıyordu ancak bu yıl adeta patlama yaşandı." dedi.

- "Her şeyin turşusunu yapar hale geldik"



Gedelek turşusunun kalitesi ve yapılan tanıtım etkinlikleriyle ününün dünyaya yayıldığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Turşu satışımız her geçen gün artıyor. Kalite artınca müşteri kapasitemiz de arttı. Turşu önceden sadece kışın tüketiliyordu. Ürüne talep arttıkça artık 12 ay üretim gerçekleştirir hale geldik. Mahallemizde 70 imalathane var. 35 çeşit turşu üretiyoruz. Her şeyin turşusunu yapar hale geldik. Birbirimizle tatlı rekabetle kimseyi mağdur etmeden çalışıyoruz."

Dönmez, iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay başta olmak üzere uzmanların turşunun gribe iyi geldiğine yönelik yaptığı açıklamaların da satışlarına olumlu yansıdığını dile getirerek, "Doktorlar açıkladığı için havaların soğumaya başladığı bugünlerde turşuya rağbet arttı. İmalathanelerde taleplere yetişmek için yoğun çalışma var. Özellikle lahana, biber ve salata turşusu ile türlü turşuyu çok satıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Günlük ortalama 10 tır çıkıyor

Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener, mahalledeki arazi darlığından imalathanelerin büyüyemediğini belirterek, taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın birçok ülkesine turşu gönderdiklerini ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Bu yılı 20 bin tondan fazla ihracatla kapatırız. Yaptığımız üretimin yüzde 40'ı ihracata gidiyor. Bu yılı 70 bin tondan fazla üretimle kapatırız. Havalar soğudukça satışlar da artıyor. Günlük ortalama 10 tır sevkiyat yapılıyor. Satışlar çok güzel, bu yıl üreticilerimizin elinde turşu kalmayacak diye düşünüyoruz. Marttan sonra Antalya bölgesindeki seralarda yeni ekimler başlatabiliriz. Turşu kaliteli olduğu için vatandaşlar ilgi gösteriyor. Damak tadını tutturduk. Annelerimizin yaptığı turşunun aynısını yapmaya başladık. Bundan dolayı vatandaşlar evinde turşu kurmuyor, Gedelek turşusunu tercih ediyor."

Şener, kapasiteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Belirlediğimiz 200 bin metrekarelik bir arsa var. O arsa turşuculara tahsis edilirse üretimimiz ve turşu çeşitlerimiz daha da artar. Yıllık rahat 100 bin ton üretim yaparız." diye konuştu.