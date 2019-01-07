Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Aysel Okan Trabzon Hasan Yeşilyurt
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı
Starbucks'ı geçecek
Starbucks'ı geçecek

Turunçgillerde en çok mandalina ihracat edildi

- Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Turunçgil ürünlerinde geçen yıl 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar döviz girdisi sağlandı" - "Geçen yıl 194 bin 660 ton greyfurt, 634 bin 897 ton limon, 448 bin 59 ton portakal ve 744 bin 418 ton mandalina ihracatı yapıldı"

Turunçgillerde en çok mandalina ihracat edildi
banner17

MERSİN (AA) - Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen yıl turunçgil ürünlerinde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını, en çok ihracatı yapılan ürünün mandalina olduğunu bildirdi.

Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı turunçgil ihracatı rakamlarını değerlendirdi.

Turunçgilde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar elde edildiğini aktaran Kaçmaz, "Geçen yıl 194 bin 660 ton greyfurt, 634 bin 897 ton limon, 448 bin 59 ton portakal ve 744 bin 418 ton mandalina ihracatı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, geçen yıl bir önceki yıla oranla ihracatta miktarda ortalama yüzde 21'lik artış yaşandığını aktardı.

İhracat yapılan ilk 5 ülke arasında Rusya Federasyonu'nun 584 bin tonla ilk sırada yer aldığını bildiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya takip etti. En çok ihracat artışı görülen ülkeler arasında ise yüzde 140 ile Macaristan ilk sırada yer almış, bu ülkeyi sırasıyla yüzde 76 ile Bulgaristan, yüzde 71 ile Polonya, yüzde 67 ile İtalya ve yüzde 66 ile Çekya takip etmiştir. AB ülkelerine yapılan turunçgil ihracatındaki artış sektörde memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tablo turunçgil üretici ve ihracatçısının dünya standartlarında üretim yaptığının en somut göstergesidir."

Kaçmaz, turunçgil sektörünün ekonomiye net döviz girdisi sağladığını, yarattığı istihdamla sosyal hayata pozitif yönde katkısı olduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MersinUlusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1