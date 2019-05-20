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Turuncu Ekstra'nın avantajlarından bir yılda 550 bin kişi yararlandı

- ING Bank'ın geçen yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ilk yılında 550 bin müşteriye ulaştı - Turuncu Ekstra programının bireysel müşterilerinin birikimlerine sunduğu yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM'lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından faydalanan Turuncu Ekstra müşterileri, toplamda 40 milyon TL'nin üzerinde tasarruf yaptı

Turuncu Ekstra'nın avantajlarından bir yılda 550 bin kişi yararlandı
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İSTANBUL(AA) - ING Bank'ın geçen yıl hayata geçirdiği tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra, ilk yılında 550 bin müşteriye ulaştı.

ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra programı, ilk yılını geride bıraktı.

Program kapsamında 550 bin müşteriye ulaşılırken, 235 bin banka müşterisi Turuncu Ekstra kart ile harcama yaptı. 30 bin müşteri, ING Bank’ın anlaşmalı iş ortaklarının kampanyalarıyla alışveriş yaparak toplamda 900 bin TL’lik indirimden faydalandı.

Turuncu Ekstra ile tasarruf hesapları olan e-Turuncu ve Turuncu TL hesapları çok daha avantajlı hale geldi. 100 binin üzerinde müşteri, bir yılda Turuncu Ekstra ile birikimlerine 38 milyon TL'nin üzerinde ek faiz kazanırken, 30 binin üzerinde Turuncu Ekstra müşterisi, ihtiyaç duyduğu anda ING ATM'lerinden olduğu gibi diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden para çekerek ayda 125 bin TL'nin üzerinde tasarruf etti.

Turuncu Ekstra'lılar, ING Mobil ve internet şubesini kullanarak aylık ortalama 100 binin üzerinde havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yaparak ayda 500 bin TL'nin üzerinde tasarruf sağladı. Yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM’lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından da faydalanan Turuncu Ekstra'lılar, bir yılda toplamda 40 milyon TL'nin üzerinde tasarruf yaptı.


- "Hem müşterilerin bütçesine hem de ekonomiye katkı sağlamaktan memnunuz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen çizen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Turuncu Ekstra’yı odağımıza tamamen müşteri istek ve beklentilerini alarak, inovatif bir süreç sonunda hayata geçirmiş olmamızın bir yıl sonunda aldığımız başarılı sonuçlarda oldukça büyük bir etkisi var." ifadesini kullandı.

Turuncu Ekstra ile müşterilerini tasarrufa yönlendirmeyi hedeflediklerini belirten Gökgöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz ING Bank olarak lider tasarruf bankası olma hedefiyle faaliyet gösteriyor ve bu doğrultuda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Turuncu Ekstra ile sunduğumuz ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri ve indirimlerle tasarruf sahipliğini artırarak hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz."

Verilen bilgiye göre, ING Bank’ın Turuncu Ekstra programı, müşterilerine pek çok avantaj sağlıyor. ING Banka kartı ile yapılacak alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirilecek fatura ödemeleriyle aylık minimum 750 TL'ye ulaşan müşteriler, bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında yüzde 2 ek faiz kazanıyor, ayda 3 defa diğer banka ATM'lerinden masrafsız para çekebiliyor ve yatırabiliyor. Üstelik ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemiyor.

Turuncu Ekstra programına ING Mobil, internet şubesi ve ParaMara uygulaması üzerinden, en yakın ING Bank şubesinden veya çağrı merkezinden katılmak mümkün.


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ING BankTuruncu Ekstra
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