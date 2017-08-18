Turyap 15 günde TOKİ'ye 252 milyon lira kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ağustos ayının ilk yarısında emlak pazarlama şirketi Turyap aracılığıyla düzenlediği açık artırmalardan 252 milyon lira kazandı.

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, alıcılar arasındaki fiyat artırma yarışıyla taşınmazlar bir ay içinde değerleme raporlarının üzerinde satıldı.

Arsa müzayedesinde 55 arsa 228 milyon 252 bin liraya satılırken, konut ve iş yeri müzayedesinde 93 taşınmaz 24 milyon 200 bin liradan işlem gördü.

Konut ve iş yeri müzayedesinde Adana, Afyon, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas ve Trabzon'da alıcıya sunulan konutların ve Karaman'daki AVM'de yer alan dükkanların tamamı 2 saatte satıldı.

Açıklamaya göre, TOKİ'nin Uşak Merkez 1. ve 2. etap kentsel yenileme alanında açık artırmaya sunulan 397 adet iş yerinin tanıtım ofisinin açılışı da yapıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin ikamet edeceği yeni yaşam merkezinde ticari anlamda sirkülasyon yaşanacak. Giyim, gıda, hızlı tüketim malları satışı, büro mobilyaları, ofis, ev tekstili, beyaz eşya, ayakkabı, market, banka, sigorta, mimarlık büroları, fabrikaların iletişim ve operasyon merkezleri gibi ticaret ve iş kolları için 30 metrekareden 472 metrekareye kadar iş yeri tercihleri sunulacak.

Uşak'ta 397 adet dükkan 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10.00'da Ramada Hotel-Uşak’ta satılacak. Muhammen bedeli 77 bin liradan başlayan dükkanlar yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile açık artırmada olacak.

Açık artırmaya katılmak isteyenler müzayede tarihine kadar Halkbank Uşak Şubesi'ne teminat yatıracak. Katılımcılar iş yerleri metrekareleri, konumları, başlangıç fiyatları ve diğer tüm koşullar hakkında ayrıntılı bilgilere www.turyap.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak'ın yeni yaşam merkezinin inşa edildiğini belirtti.

Cahan, "Sanayiden konut ve iş yerine dönen ilk kentsel dönüşüm projesi, devlet tarafından Uşak'a yapılmış en büyük yaşam merkezi olarak da ilk olma özelliği taşıyor. Yeni bir yaşam ve ticaret merkezi kuruluyor. Uşak Belediyesi, Uşak Defterdarlığı ve kamu kuruluşlarının bir kısmı da burada yer alacak." ifadelerini kullandı.



