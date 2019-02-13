TURYAP, Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Kensington’da Millennium Gloucester Hotel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen geceye, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, TURYAP UK Master Franchise yöneticisi Asım Ertürk, Turyap Atina temsilcisi Teodora Ilieva, Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) CEO’su Yavuz Sökmen, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mustafa Demir, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Başkanı Erdal Yetimova, Turkish Bank (UK) CEO’su Steven Bennett, aynı kurumun Genel Müdürü Reşat Bilgin beraberinde ağırlıklı olarak İngiltere ve Türkiye’den gayrimenkul profesyonelleri katıldı.



‘DÜNYADA MEKAN AHİRETTE İMAN’



Sunumunu Ayşegül Bıçkıcı ve Robert Slade’nin yaptığı gecede konuşan Büyükelçi Ümit Yalçın, bu sene 34. yaşını giren Turyap’ın İngiltere yatırımlarından övgüyle bahsetti. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların gelişmesine katkıda bulunacağını ifade eden Yalçın, “Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkisi her geçen gün artıyor. 2018’de Türkiye- İngiltere arası ticari ilişkilerin hacmi 18.5 milyar dolara ulaştı. TURYAP ile bu daha da artacak” dedi.

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sarıbay da, TURYAP’ın sihirli sözcüğünün ‘güven’ olduğunu belirtti. “Tüm ilişkilerimizi güven üzerine kurmak istiyoruz” diyen Sarıbay şunları söyledi; “Ayşegül hanım sunumuna başlarken çok güzel bir söz söyledi, dünyada mekan ahirette iman. Bu dünyanın en önemli alışveriş konusu emlak. 1985 yıllarında emlakçı profili son derece düşüktü. Eğitim seviyesi düşük, criminal (sabıkalı) kişilerin yaptığı bir işti. Ev almak isteyenler bu ‘dolandırıcı’ diyebileceğiniz kişilerin eline düşüyordu. Bunun önüne geçmek için güvene dayalı Turyap markası oluşturuldu. Emlak sektörü ve emlakçı profiline daha donanımlı bir hal sağlandı.”



İNGİLTERE PAZARINA GİRDİLER



TURYAP UK Master Franchise yöneticisi Ertürk; “Birleşik Krallık bölgesinde Turyap Temsilciliklerinin açılması ve hızlı bir şekilde operasyona geçilmesi konusunda çalışmalarımız, Türkiye merkezimiz ile koordineli gerçekleşmektedir. Güvenilir, memnuniyet odaklı çalışma disiplini ile kendini kanıtlayan, ülkemizin en yaygın emlak pazarlama sirketi Turyap adına, şimdi de İngiltere pazarında bayrağımızı dalgalandırmak için ipi göğüslemeye hazırız” diye konuştu. TBCCI Başkanı Emma Ethem’in özel nedenlerden dolayı katılamadığı toplantıda konuşan kurumun CEO’su Sökmen de, Turyap’ın dünya genelinde prestijli ve büyük bir şirket olduğunu söyledi. Turyap’ın, TBCCI’a katılmalarından duyulan memnuniyeti belirtti.

Konuşmalar ardından Ertürk, TBCCI Başkanı Emma Ethem’e verilmek üzere Sökmen’e plaket verdi. Sarıbay’da, katılımı nedeniyle Büyükelçi Yalçın’a plaket takdim etti.



TURYAP Hakkında



1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatmıştır. Yurt içi ve yurt dışında 300’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarındandır.

