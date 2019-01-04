Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya Bursa Aygül Çiçek
Yeni desteği bekliyorlar
Yeni desteği bekliyorlar
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak

TURYİD Başkanı yeniden Demirer oldu

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer: - " Türkiye'de yeme-içme noktalarının sayısı 100 bin civarında. Yiyecek-içecek sektörünün büyüklüğü ise 90 milyar lira"

TURYİD Başkanı yeniden Demirer oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, yeniden başkanlığa seçildi.
TURYİD'in açıklamasına göre, derneğin 12. Olağan Genel Kurulu, TURYİD üyesi işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Derneğin yeni yönetim kurulunun seçildiği toplantıda, Kaya Demirer Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Metin Şen, Barış Tansever, Gamze Cizreli ve Ayhan Çarıkçılar getirildi.
Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise Umut Özkanca, İbrahim Demir, Ali Rıza Yılmaz, Ebru Koralı, Cem Mirap, Richard Peter Appelbaum, Doğa Erzi, Yücel Özalp, Serkan Top, Onur Tahincioğlu, Yaprak Baltacı, Ahmet Özbek, Tayyar Zaimoğlu, Lütfü Sapmaz, Dilek Terzioğlu, Görkem Girav, Esra Batkın ve Faruk Ügümü oldu.
Seçimin ardından konuşan Kaya Demirer, halihazırda Türkiye'de yeme-içme noktalarının sayısının 100 bin civarında olduğunu belirterek, "Yiyecek-içecek sektörünün büyüklüğü ise 90 milyar lira büyüklüğünde. Bunun 25 milyar lirası ise TURYİD'in son 10 senede misyon olarak üstlendiği özel niteliklere haiz gastronomi deneyimi sunan işletmelerin gelirinden oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Bini aşkın yurt içi ve 250'den fazla yurt dışı şubesiyle TURYİD üyesi 187 markanın Türkiye'de yılda 60 milyon ziyaretçi ağırladığını aktaran Demirer, yıllık 17 milyar lira ciro ile Türkiye yiyecek-içecek sektörünün yüzde 18'ini oluşturduğunu, ülkeye hem ekonomik hem de kültürel anlamda katma değer sağladığını anlattı.
Demirer, sektör olarak üretmeye ve büyümeye hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin cari açığının merheminin 'gastronomi' olabileceğine inanıyoruz. Şu anda, sadece 'gastronomik deneyim' yaşamak için seyahat eden kişilerin dünyada yarattığı turizmin büyüklüğü bugün 150 milyar doları aşmış durumda. Türkiye bu insanlar ve daha fazlası için eşsiz bir deneyim yaşatacak potansiyele sahip." değerlendirmesinde bulundu.
Gastronomi ile turist başına düşen harcamanın artırılabileceğini aktaran Demirer, bu sayede cari açığın kapatılması yönünde ciddi fayda sağlanılabileceğini vurguladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TuryidTURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1