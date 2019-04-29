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TUSAŞ IDEF'19'da gövde gösterisi yapacak

- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "Başarılarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimizle diğer yerli ve milli ürünlerimizi IDEF Fuarı'nda tüm dünyanın karşısına çıkarıyoruz" - "Ülkemizin ve TUSAŞ adının uzun yıllar boyunca sektörün en iyi oyuncularından biri olarak anılmasını sağlamak istiyoruz"

TUSAŞ IDEF'19'da gövde gösterisi yapacak
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ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ziyaretçilerin karşısına yeni yerli ve milli ürünler Anka-Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin ve TUSAŞ adının uzun yıllar boyunca sektörün en iyi oyuncularından biri olarak anılmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kotil, yazılı açıklamasında, 14'üncüsü bu yıl düzenlenen fuarda uluslararası ölçekteki müşteri potansiyelini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sektörde, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olduklarına işaret eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Son yıllarda geliştirdiğimiz ve başarılarıyla bizlere büyük bir gurur yaşatan Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimizle diğer yerli ve milli ürünlerimizi IDEF Fuarı'nda, başta kendi ülkemiz olmak üzere, tüm dünyanın karşısına çıkarıyoruz. Uluslararası ihtiyaçları karşılamaya yönelik sürdürdüğümüz tüm bu çalışmalarımızı öncelikle kendi ülkemizde, ardından da tüm dünyaya sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz."

Kotil, TUSAŞ'ın Türk mühendislerince üretilen yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenadaki gücünü her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, "Ülkemizin ve TUSAŞ adının, uzun yıllar boyunca, sektörün en iyi oyuncularından biri olarak anılmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Anka-Aksungur ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nin yanı sıra T129 Atak ve Gökbey helikopterleriyle İnsansız Hava Aracı Anka ve Gelişmiş Eğitim Uçağı Hürkuş, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek IDEF'19'da yerini alacak.

TUSAŞ, çeşitli sürprizlerle ağırlayacağı ziyaretçilerine mobil oyun uygulaması "Operasyon Anka"yı da tanıtacak.


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IDEF'19Temel KotilTUSAŞ
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