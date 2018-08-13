ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında sözleşme imzalandı.



TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, imza törenine şirketin Genel Müdürü Temel Kotil ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.



Yapılan iş birliğiyle dünyada var olan bilimsel veri ve bilgilerin Türkiye'nin üretim ekosistemine aktarılması, nitelikli insan kaynağının yaratılması ve küresel hedeflerin bu ortaklık sayesinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kotil, nitelikli insan kaynağı için yapılacak iş birliklerinin şirket için büyük önem taşıdığını belirterek, "Hali hazırda var olan nitelikli insan kaynağımızı daha da üst seviyelere çıkartacak çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin bizlere verdiği büyük projeleri gerçekleştirmemizde bu tip atılımlar büyük rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Ateş de TABİP kapsamında geliştirilen portalla Türk bilim adamlarının, milli kuruluşların ve üreticinin artık dünya çapında akademik ve bilimsel iş birlikleri kurmasının daha kolay olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin kalkınmasında ve kısa vadede karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmede bu projenin hayati önemde olduğunu bildirdi.