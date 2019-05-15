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TUSAŞ kapılarını yurt dışına açtı

- Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi TUSAŞ, S.K.Y. INT programı ile yurt dışında eğitim hayatlarını sürdüren lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mezun mühendislere savunma sanayisinde millileşme atılımları içerisinde yer alma fırsatı sunuyor - Ay sonuna kadar alınacak başvurularla, ilk etapta yurt dışında eğitim alan 100 kişiyle staj programı uygulamaya geçecek

TUSAŞ kapılarını yurt dışına açtı
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı için yurt dışına açıldı.

TUSAŞ, yurt dışında eğitim hayatlarını sürdüren lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile mezun mühendislere Türkiye'nin savunma sanayisinde millileşme atılımları içerisinde yer alma fırsatı sağlayan S.K.Y. INT staj programını hayata geçirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hamlelerine doğrudan katkı sağlayan milli projelere yakından tanıklık etme olanağı sunacak program, aynı zamanda öğrencilerin okullarında edindiği teorik altyapıyı pratik uygulamalarla güçlendirmelerini sağlayacak.

Kabul edilen adaylar öncelikle oryantasyon sürecine dahil edilecek. Bu kapsamdaki eğitimlerini tamamlamalarının ardından ilgi ve uzmanlık alanlarına göre TUSAŞ içerisinde uygun bölümlerde görevlendirilecek. Her bir stajyere uzman mühendisler mentörlük sağlayacak.

Katılımcıların belirlenen tarihlerde haftanın 5 günü ve tam zamanlı çalışmaları bekleniyor.

Adayların Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik/Haberleşme Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde lisans veya yüksek lisans eğitimlerine devam ediyor olması gerekiyor.

İlk etapta yurt dışında eğitim alan 100 kişiyle staj programı uygulamaya geçecek. Stajlar, eylül ve ekim aylarını kapsayan 3 farklı dönemde yapılabilecek.

Adaylara Türkiye'ye gidiş-geliş uçak bileti, konaklama, aylık ücret, genel sağlık sigortası, şehir içi servis hizmeti, öğle yemeği gibi olanaklar sunulacak.

Başvurular, 31 Mayıs 2019'a kadar "www.vizyonergenc.com" sayfasındaki elektronik formun doldurulmasıyla alınacak.



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