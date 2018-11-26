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TUSAŞ Pakistan'da gövde gösterisi yapacak

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 27-30 Kasım'da Pakistan'da 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuarı'na (IDEAS) katılacak. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayarak 30 Kasım'da...

TUSAŞ Pakistan'da gövde gösterisi yapacak
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ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 27-30 Kasım'da Pakistan'da 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Savunma Fuarı'na (IDEAS) katılacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayarak 30 Kasım'da sona erecek fuarda Atak, Anka, Hürkuş, T625, Milli Muharip Uçak ve Türksat 6A gibi ürünler görücüye çıkartılacak.

Kardeş ülke Pakistan ile sıcak temas halindeki TUSAŞ'ın, 2009'da 42 adet F-16 modernizasyon projesini üstlendiği ve iki ülkenin bu sayede iş birliklerini kuvvetlendiren adımlar attığı belirtilen açıklamada, "Günümüze kadar devam eden iş birliklerinin ardından TUSAŞ ve Pakistan arasındaki birliktelik, bu yıl 30 adet T129 Atak helikopterinin Pakistan'a ihracatına yönelik sözleşmenin imzasıyla ivme kazandı. Bölgede faaliyetlerini güçlendirerek adını son zamanlarda sık sık duyuran TUSAŞ, Pakistan'da düzenlenecek IDEAS 2018'de tüm ürün gruplarının maketlerini sergileyerek bölgedeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
IDEASPakistanTUSAŞUluslararası Savunma Fuarı
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