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TUSAŞ, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Ulusal Kalite Hareketi Programı kapsamında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalandı.TUSAŞ'ta düzenlenen imza törenine, şirket ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer)...

TUSAŞ, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Ulusal Kalite Hareketi Programı kapsamında Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalandı.

TUSAŞ'ta düzenlenen imza törenine, şirket ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) yöneticileri katıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, burada yaptığı konuşmada, kalite standartlarını daha da yukarıya taşımak amacıyla "Toplam Kalite Yönetimi" konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından KalDer ile mükemmellik yolculuğuna başladıklarını söyledi.

Yürütülecek çalışmalar kapsamında güçlü ve zayıf yönlerini görme fırsatı bulacaklarını dile getiren Kotil, gelecek 10 yıl sonunda cirolarını 10 milyar dolara çıkarma hedefinde bu çalışmaların kendilerine oldukça fayda sağlayacağını vurguladı.

KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı da dernek olarak mükemmeliyet kültürünün artırılmasını ve global alanda rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

TUSAŞ'ı, "Türkiye’nin NASA’sı" olarak nitelendiren Karyağdı, şirkette yapılacak çalışmaların sadece TUSAŞ'ta değil, aynı zamanda tedarik zincirinin tümünde kalitenin artırılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Kotil ve Karyağdı, konuşmaların ardından, Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladı.

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TUSAŞTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞTürkiye Kalite DerneğiUlusal Kalite Hareketi
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