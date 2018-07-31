TUSAŞ üniversitelerle iş birliği yapacak

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yapay zeka ve insan-makine etkileşimi alanlarında üniversitelerle iş birliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TUSAŞ, savunma sanayisi alanındaki Ar-Ge çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (NÖROM) ile iş birliği protokolü imzalayan TUSAŞ, savunma sanayisinde sonuç odaklı Ar-Ge çalışmalarına verdiği desteği yeni bir iş birliği modeliyle sürdürecek.

Bu çerçevede NÖROM, TUSAŞ'ın milli helikopter ve uçak projeleriyle bağlantılı olarak, pilotun uçuş sırasında temel sağlık belirteçleri ve bilişsel durumunun ölçülmesi, insan makine arayüzü ve etkileşimi, ihtiyaç duyulan ürün ve ergonominin geliştirmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Protokol imza törenine, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, NÖROM Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hayrunisa Bolay Belen ile projede görev alan araştırmacı öğretim üyeleri katıldı.