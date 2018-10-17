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TUSAŞ'tan 20 üniversiteyle protokol

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ikincisini uygulamaya koyduğu "Stajyer Mühendis Programı" kapsamında, 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı

TUSAŞ'tan 20 üniversiteyle protokol
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ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ikincisini uygulamaya koyduğu "Stajyer Mühendis Programı" kapsamında, 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Stajyer Mühendis Programı"na ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ve 20 üniversitenin rektörü tarafından atıldı.

Protokollerle bu yıl toplamda yaklaşık bin öğrencinin programa alınması planlanıyor. Öğrenciler, KYK'nin sağlayacağı kontenjanlar doğrultusunda konaklama fırsatı elde edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, devletin kendilerine emanet ettiği büyük görev ve projeler olduğunu belirterek, "Bu projeleri gerçekleştirmek adına başvurduğumuz tek kaynak üniversitelerimiz. İmzaladığımız protokol, ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında yeni yetenekleri eğitimleri sırasında kazanmayı amaçlayan program için geçen yıl 20 üniversiteyle protokol imzalanmıştı. Son protokollerle birlikte anlaşma yapılan üniversite sayısı 40'a yükseldi.

- TUSAŞ mühendisleri öğrencilerle çalışacak

Stajyer Mühendis Programı'na, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek.

Stajyer mühendis adayları haftada en az bir tam gün TUSAŞ'ta çalışacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TUSAŞ mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

Öğrenciler, çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, KYK imkanlarından faydalanacak, ayrıca TUSAŞ çalışmaları için de ücret alacak.

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