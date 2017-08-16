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TUSAŞ'tan 205 öğrenciye burs ve iş imkanı

- TUSAŞ Kazan MYO Uçak Teknolojileri programına bu yıl başlayacak 205 öğrenci, şirketin burs imkanından faydalanacak ve başarılı olanlar TAI'de teknisyen olarak çalışma fırsatı bulacak

TUSAŞ'tan 205 öğrenciye burs ve iş imkanı

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından, TUSAŞ Kazan Meslek Yüksek Okulu (MYO) Uçak Teknolojileri programına bu yıl başlayacak 205 öğrenciye burs imkanı tanınacak ve başarılı öğrencilere TAI'de teknisyen olarak çalışma fırsatı sunulacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi ile tesis edilen iş birliği programı ve havacılık alanında çalışacak üstün vasıflı teknik personel yetiştirme hedefiyle, TUSAŞ Kazan Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojileri Bölümü kuruldu.

Bu yıl Uçak Teknolojileri programına başlayacak 205 öğrenci, şirketin sağlayacağı burs imkanından faydalanacak ve başarılı olanlar, mezuniyetleri sonrasında TAI'de teknisyen olarak çalışma fırsatı yakalayacak.

Bölümde eğitim görecek her öğrenci 4 gün okulda bulunarak staj yapma imkanı bulacak ve 1 gün de şirkette çalışacak. Öğrenciler, ayrıca hafta sonu 1 gün ekstra İngilizce eğitimi alacak.

Uçak, helikopter ve uydu sistemleri yapımında çalışacak, üstün ve nitelikli teknik personel yetiştirmeyi hedefleyen şirket, programdaki her öğrenciyi sigorta sistemine dahil edecek ve aynı zamanda belli miktarda maddi destek de sağlayacak.



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TAITUSAŞTUSAŞ Kazan Meslek Yüksek Okulu
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