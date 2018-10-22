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TUSAŞ'tan "Atak"lı Afrika açılımı

- Fas'ta 24-27 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte T129 Atak helikopteri uçuş gösterisi yapacak

TUSAŞ'tan
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ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 24-27 Ekim'de Fas'ta düzenlenecek Marakeş Airshow'a katılacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinlikte T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri uçuş gösterisi yapacak.

ATAK helikopteri için bölgede kapsamlı bir faaliyet yürüten TUSAŞ, 2017'den bu yana görüşme halinde oldukları Fas'a iddialı girmeyi hedeflerken uçuş gösterisi ile adını taçlandıracak olan Atak da Kuzey Afrika'da performans üstünlüğünü dünyaya bir kez daha gösterecek.

24-27 Ekim'deki Marakeş Airshow'da Atak başta olmak üzere TUSAŞ mühendislerince tasarlanan özgün ürünler tanıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marakeş AirshowT129 ATAKTUSAŞ
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