Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Trabzon LOCARD
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

TUSAŞ'tan Üretim Eğitim Merkezi

- TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "Üretim Eğitim Merkezi, teknisyenlerimizin havacılık alanında profesyonel hayata hızlıca giriş yapmalarını sağlayacak"

TUSAŞ'tan Üretim Eğitim Merkezi
banner17

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı ve TUSAŞ Akademi bünyesinde teknisyenlerin verim ve yetkinliklerini artıracak Üretim Eğitim Merkezi açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ'ın üretim, kalite ve eğitim ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen merkezle teknisyenlere yetkinlik kazandırılacak.

Teknisyenlerin bireysel kalite performansını artırması öngörülen merkezde iş sağlığı ve güvenliği, üretim dokümanı okuma, el aletleri kullanma, bağlayıcı uygulamaları, ölçü aletleri kullanma ve temel montaj eğitimleri verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Şirketimiz nezdinde oluşturduğumuz yeni projelere doğru katkılar sağlayacak nitelikte önerilere her zaman açığız. Bunlar arasında yer alan Üretim Eğitim Merkezi, teknisyenlerimizin havacılık alanında profesyonel hayata hızlıca giriş yapmalarını sağlayacak. Üretim ve kalite ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar teoride sınırlı kalmayacak. Teknisyenlerimizi pratikte de verimli, kaliteli ve en önemlisi iş sağlığı kurallarına uyumlu olarak eğiteceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TUSAŞTUSAŞ Genel Müdürü Temel KotilÜretim Eğitim Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5