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TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

TÜSİAD Başkanı Bilecik AA Finans Masası'na konuk olacak
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Bilecik, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıErol BilecikTÜSİAD
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