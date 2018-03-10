TÜSİAD Başkanı Büyük Kulüp’te Tüsiad Başkanı Erol Bilecik, Büyük Kulüp’te gerçekleştirilen "Nasıl Bir Gelecek? , Nasıl Bir Türkiye?" adlı panelde önemli açıklamalar yaptı.

Erdem Erat yazıyor... 1882'den beri hizmet veren Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden birisi olan Büyük Kulüp seçimleri öncesi Tüsiad Başkanı Erol Bilecik Büyük Kulüp’teydi.

Tüsiad(Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Erol Bilecik Büyük Kulüp’te düzenlenen “Nasıl Bir Gelecek?, Nasıl Bir Türkiye?” panelinde konuştu.

Konuşması sırasında Türkiye’nin küresel gelişmelerden nasıl etkilediğine cevap arayan Başkan Bilecik, "Belirsizlikler ekonomi için değildir. İstikrar ve dış politika ekonomi için önemlidir. Fakat son yıllarda dış politikamızda ani ve beklenmedik gerilimler yaşandı. Bu da ekonomiye yansıdı. Dış politikada alınan kararların ekonomide yaratacağı etkiler göz ardı edilemez. Tüsiad, türk dış politikasında yeniden bir tasarıma ihtiyaç olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.



Beklenmedik büyüme



2017 yılına bakıldığı zaman yüzde 6-7 oranında bir büyümeyi yakaladık diyen Başkan Erol Bilecik, “gelişmekte olan ülkeler arasında rekor bir büyüme söz konusu. Açıkçası bu kadar büyümeyi beklemiyorduk. 2017 yılının başında büyüme beklentileri yüzde 3, yüzde 4’lerdeydi. Ama gerçekleşen büyüme yüzde 7. Vergi indirimleri, sağlanan istihdam bu süreçte önemli rol oynadı. Bunun yanı sıra Avrupa’ya yapılan ihracatın artış göstermesi ki büyümenin yüzde 2’si Avrupa pazarından geliyor. Tabi ki söz konusu bu başarıda iş dünyasının ve hükümetimizin çabası yadsınamaz.2018 yılında daha çok büyümemiz gerekli “ ifadelerine yer verdi.



Tüsiad’ın ana reformu ‘sanayide dijital dönüşüm’



Tüsiad Başkanı bir an önce her alanda dijitalleşmeye geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: Tüsiad olarak ana reformumuz sanayide dijital dönüşüm. Çünkü dünya dijitalleşiyor. Blockchain teknolojisi dördüncü sanayi devrimi, yapay zeka ve insansız fabrikalar bunların başında geliyor. Ekonomik kalkınma için sanayide sürdürülebilir dijital dönüşüme geçiş yapmalıyız.



“Tüsiad artık iş adamları derneği değil, iş insanları derneği”



Açılımı Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olan Tüsiad, cinsiyet eşitliğini sağlamak adına isminde değişikliğe gitti. Değişiklikte Tüsiad markası ise korunmaya devam edecek.

Tüsiad’ın açık isminin bundan sonra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olacağını söyleyen, Tüsiad'ın artık iş insanları derneği olduğunun altını çizen Tüsiad Başkanı Erol Bilecik, ”toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarında ilk adımlar Cumhuriyet’in ilk yıllarında atıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını Fransa 1944’de, İtalya 1945’te, İsviçre 1971’de verirken bizler, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında tanıdık.

Bugün ise kadınların ekonomiye katma değeri yüzde 39,erkeklerin ise yüzde 78.

Bu durumu değiştirmeliyiz. Tüsiad olarak biz kadın-erkek eşitliğinin ekonomik kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla tüm alanlarda kadın-erkek eşit olursa mutlak başarıya ulaşırız” dedi.

