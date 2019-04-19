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TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı İstanbul'da gerçekleşecek

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı, 2019 finali 26 Nisan tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik...

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı İstanbul'da gerçekleşecek
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı, 2019 finali 26 Nisan tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı geleceğin genç girişimcilerine, iş dünyasının deneyimlerini sunmaya devam ediyor. 5’i yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2 bin 990 gencin bin 118 iş fikriyle başvurduğu programın 2019 dönemi Ödül Töreni 26 Nisan Cuma günü Fiba Grup sponsorluğunda Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin açılış konuşması ile başlayacak törenin moderatörlüğünü Özlem Gürses yapacak. TÜSİAD üyesi iş insanlarının rehberliğinde üç aya yakın bir süre çalışan beş ekibin projelerini sunacakları törende, 25 bin, 50 bin ve 75 bin TL’lik para ödüllerinin sahibi belli olacak.

Ödül töreninde jüri üyeliğini Allianz Sigorta AŞ & Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ana sponsoru BASF Türkiye’nin Genel Müdürü Rami Atikoğlu üstlenecek.

Bu dönem ilk defa, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ön jüri ağı final değerlendirmesine online olarak katılacak. Finalist beş ekip anlaşmalı kuluçka merkezlerine doğrudan girme hakkı kazanacak. Finalist ekiplerden biri ise TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı yakalayacak.

Ödül töreninde ayrıca yarı finalist ekiplerin TÜSİAD rehberlerinin desteğiyle geliştirdikleri iş fikirlerini tanıtacakları bir proje pazarı da kurulacak. Son üç senedir BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programının bu seneki destekçileri arasında Fiba Grup, ING Bank, Bahçeşehir Üniversitesi, Mazars Denge, Eczacıbaşı Holding, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS AG bulunuyor.

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