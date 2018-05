“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!“ ödül töreni - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik: - "Gençlerimize sorgulama dürtülerini araştırmaya, yaratıcılıklarını inovasyona, hayallerini ise girişime dönüştürmeleri için gerekli ortamı sunmamız gerekiyor. Bunun için de fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil yetiştirmemiz şart" - "Dönüşüme ayak uydurmak için yapılacakları listelediğimizde, konu dönüp dolaşıp insan kaynağına ve tabii ki gençlerimize geliyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Gençlerimize sorgulama dürtülerini araştırmaya, yaratıcılıklarını inovasyona, hayallerini ise girişime dönüştürmeleri için gerekli ortamı sunmamız gerekiyor. Bunun için de fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil yetiştirmemiz şart." dedi.

Bilecik, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" ödül töreninde yaptığı konuşmada, girişimcileri desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, yarışmaya destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

TÜSİAD olarak, 2011 yılında gençleri girişimcilik konusunda yüreklendirmek ve girişimcilik kültürünü gençlerden başlayarak tüm Türkiye’nin kılcal damarlarına işlemek için bu yola çıktıklarını belirten Bilecik, şunları kaydetti:

"İlk günden beri amacımız, gençlerimizin tutkularıyla şekillendirdikleri iş fikirlerine TÜSİAD bünyesindeki deneyimle rehberlik etmekti. Geride bıraktığımız 7 yılda yarışmamız, girişimci reflekslerle kendini yeniledi. 2011 yılında Ankara’da iki üniversitede pilot bir proje olarak başlattığımız yarışma, 2012 yılında diğer şehirlere açıldı. 2015 yılında eğitim kampı modülü eklendi, toplumsal ve çevresel fayda yaratacak iş fikirleri geliştirilmesine vurgu yapıldı. 2016 yılında girişimcilik ekosisteminin desteği ile Türkiye çapında gençlerin kucakladığı bir organizasyona dönüşen yarışmada, bu yıl ana vurgumuz kadın girişimciliğinin desteklenmesi oldu."



Bu yıl 74 il ve 161 üniversiteden başvuru aldıklarını bildiren Bilecik, "Kadın girişimcilerin başvuru oranını yüzde 26 artırdık. Bundan da önemlisi eğitim kampına katılan ekipler arasında kadın oranını yüzde 40’lara çıkardık. Mutluyuz, gururluyuz, her şeyden öte umutluyuz." diye konuştu.



- "Dünya bir girişimcilik dönüşümünün içinden geçiyor"



Erol Bilecik, Türkiye’nin refah seviyesinin artması için sahip olunan umudun tüm kesimlerin geleceğe olan sorumluluğunu artırdığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğumuz sorumlulukla bugünü ve yarını iyi okumamız gerekiyor. Dünya bir girişimcilik dönüşümünün içinden geçiyor. 21. yüzyılın yapılanmasında girişimciliğin, Ar-Ge ve inovasyonla birlikte başarının vazgeçilmez yapı taşları haline geldiğini görüyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurmak için yapılacakları listelediğimizde, konu dönüp dolaşıp insan kaynağına ve tabii ki gençlerimize geliyor. Gençlerimize sorgulama dürtülerini araştırmaya, yaratıcılıklarını inovasyona, hayallerini ise girişime dönüştürmeleri için gerekli ortamı sunmamız gerekiyor. Bunun için de fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil yetiştirmemiz şart."



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı şimdiden kutladığını ifade eden Bilecik, bu ülkeyi gençlere emanet eden Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözünü hatırlatmak istediğini söyledi.



- "Yarışma da aslında tıpkı girişimcilik gibi bir ekip ve kültür işi..."





TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, girişimcilikte başarı şansını bilginin, deneyimin ve kültürün artırdığını, bu faktörleri dikkate alarak yarışmayı her yıl gençlerin bilgi ve tecrübe kazanacakları, girişimcilik kültürünü yakından tanıyacakları bir süreç deneyimi olarak kurguladıklarını belirtti.



Bilecik, ön elemeyi geçen ekipler için hazırladıkları eğitim kampında gece gündüz demeden beraber çalıştıklarını, ekosistem ile el ele gençlerin girişimcilik reflekslerini güçlendirmeyi hedeflediklerini, TÜSİAD üyeleri ile eşleşme fırsatı yakalayan ekiplere ise fikirden girişim yaratma sürecinin her etabını deneyimleyebilecekleri 3 aylık bir maraton sunduklarını bildirdi.

Bilecik, "Her yıl ödül töreninde fikirlerin katettikleri yolu görünce, yaptığımız işe inancım, yarışmanın mutfağında çalışanlara ise takdir ve teşekkürlerim artıyor. Bu yarışma da aslında tıpkı girişimcilik gibi bir ekip ve kültür işi... Yarışmanın tanıtım aşamasından ön eleme sürecine, eğitim kampından networking faaliyetlerine kadar ekibimizin fahri üyeleri gibi çalışan girişimcilik ekosisteminin tüm aktörlerine verdikleri gönülden destek için bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- "Radarımızda olacaklar"



Erol Bilecik, yarışmaya katılan girişimcilere seslenirken, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmanın 2018 döneminde para ödülü ile destekleyeceğimiz girişimcileri belirleyeceğimiz bugün, bir kez daha ifade etmek isterim ki bu yarışmanın bir kaybedeni yok. Girişimcilik uzun soluklu bir serüven... Pes etmediğiniz, çalışmaya ve üretmeye devam ettiğiniz sürece hiçbir zaman kaybetmez, aksine hep kazanırsınız. Ekip olarak, iş fikrinizin sınandığı her yarışmanın, kuluçka sürecinin ya da müşteri görüşmesinin girişimcilik kaslarınızı güçlendirdiğini asla unutmayın.



Yarışmada TÜSİAD rehberleriyle çalışma olanağı bulan tüm gençlerimiz bundan sonra 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' girişimcisi olarak radarımızda olacaklar. Eğitim kampına katılan tüm ekiplerimizle ise girişimci kulübümüz sayesinde iletişimde kalacağımıza, birbirimizin fikirlerinden beslenmeye devam edeceğimize inanıyorum. Elimiz daima üzerinizde olacak, sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bugün ödül alacak ekiplerimize de şimdiden bir mesaj vermek isterim; girişimcilik cesaretiyle ve verdiğiniz emekle ipi göğüslediğiniz için sizleri gönülden kutlarım. Girişimcilikte en önemli şeyin yarışmayı kazanarak ödül almak olmadığını, sürdürülebilir bir iş modeliyle, sosyal ve çevresel bir fark yarattığınızda gerçek başarıya ulaşabileceğinizi hep hatırlamanızı isterim."



- "Silikon Vadisi’nde herhangi bir iş batırmamış insanlara destek olunmuyor"



Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, yarışma finalinin jüri üyeliğini üstlenen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, merhum Hacı Ömer Sabancı’nın 90 yıl önce bir girişimci olarak iş hayatına başladığını, girişimciliğin Sabancı ailesinin özünü teşkil ettiğini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin de başarısızlıklardan ders alınması gerektiğini belirterek, "Genelde Silikon Vadisi’nde herhangi bir iş batırmamış insanlara destek olunmuyor." dedi.



BASF Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu ise Türkiye'nin, artık çay bardağına pinpon topu atma yarışmalarından ziyade girişimcilik yarışmalarına gereksinim duyduğunu, girişimcilik temalı yarışmaların artmasını arzu ettiğini söyledi.



Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan-Coqui da girişimciliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Jüri üyelerine, finale kalan girişimcilerin projeleri ile ilgili bilginin verildiği törende daha sonra dereceye giren projeler ödüllendirildi.