TÜSİAD fabrikaların dijital dönüşümü için çözüm arayacak

ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri" etkinliğinin 5'incisi "Mevcut fabrikaların dönüşümü" temasıyla yarın Ankara'da yapılacak.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımının beklendiği toplantıda, mevcut fabrikaların dijital dönüşümü, bu alanda teknoloji üreten şirketlerin çözümleri ve deneyimleri ele alınacak.

TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte açılış konuşmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından yapılacak.

Etkinliğin ilk panelinde şirketlerin dijital dönüşüm konusunda ürettikleri çözümler paylaşılacak. İkinci panelde ise konuşmacılar, şirketlerinin dijital dönüşüm süreçleri hakkında tecrübelerini aktaracak.