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TÜSİAD girişimcilik programında üçüncülük "DysApp"ın

- TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programında üçüncülük ödülünü sosyal girişim "DysApp" aldı

TÜSİAD girişimcilik programında üçüncülük
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), geleceğin genç girişimcilerine iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlediği "Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programında GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı'nın rehberliğini yaptığı, dislektik çocukların başta okuma-yazma ve aritmetik gibi alanlarda hata oranlarını en aza indirmeyi hedefleyen sosyal girişim projesi "DysApp" programda üçüncülük ödülünü kazandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacağı inancından yola çıkarak 2011 yılından bu yana düzenlenen programda, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri Deniz Öztürk, Esra Ablak, Öykü Demirhan, Büşra Bektaş ve İnan Evin’in sosyal girişim projesi DysApp, üçüncülüğü elde etti.

En sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biri olan disleksi sahibi çocukların okuma-yazma ve aritmetik gibi alanlarda hata yapma oranlarını en aza indirgemek için alanında uzman kişiler tarafından geliştirilmiş egzersizleri oyunlaştıran bir mobil uygulama olan DysApp, Çocukları geride bırakmayalım sloganıyla yola çıkıyor.

DysApp projesinde çalışmalar, disleksi eğitimini geleneksel psikolojik danışmanlığı destekleyecek şekilde dijital kuşağa hitap eden mobil bir ekosistem içinde sunarak dislektik çocuklara yönelik çoklu çözüm üretme hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal fayda yaratma ve yaratıcı fikirlerini ortaya koyma yolunda gençlere cesaret veren BGİV’in, ülkemizin girişimcilik ekosisteminde hedeflediği başarıya ulaşabilmesi yönünde büyük bir tetikleyici unsur olduğunu düşünüyorum. Bu yılki BGİV'de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden 4'ü psikoloji, 1'i ise yazılım mühendisliği bölümünde okuyan pırıl pırıl gençlerimizle birlikte çalıştık ve üçüncülüğü elde ettik.

Öğrenme güçlüklerinin yüzde 80'inin kökeninde yer alan disleksi sorununa çözüm bulma hedefiyle bir araya gelen ve DysApp mobil uygulamasını geliştiren bu genç zihinler, toplumsal ve son derece önemli bir soruna eğiliyor. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte geleceğin disleksili gençlerinin hem iş hayatında hem de sosyal hayatta karşı karşıya kalabileceği zorluklar da engellenebilecek."

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