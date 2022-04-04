TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan oldu

Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Orhan TURAN’ı, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat ÖZYEĞİN, Mehmet TARA ve Serpil VERAL’ı seçti. 2022-2023 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri isim listesi şöyledir:

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ (2022-2023)

- ORHAN TURAN, Yönetim Kurulu Başkanı

- MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı

- MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eşbaşkanı

- SERPİL VERAL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İş Dünyası Kuruşları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

- CEVDET ALEMDAR, Üye

Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masası Başkanı

- İZEL LEVİ COŞKUN, Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı

- OZAN DİREN, Üye

Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı

- FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye

Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masası Başkanı

- PERİHAN İNCİ, Üye

Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı

- ÇAĞATAY ÖZDOĞRU, Üye

Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eşbaşkanı

- ELVAN ÜNLÜTÜRK, Üye

Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı

- BEDİİ CAN YÜCAOĞLU, Üye

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ (2022-2023)

MELTEM AKOL

GÜLESİN ATALAY

KAAN BİLECİK

AYŞE BOYNER

EMRE ECZACIBAŞI

AZMİ GÜMÜŞLÜOĞLU

ASLI GÜREŞCİER

MEHMET SALİH ÖZEN

İZZET ÖZİLHAN

DURMUŞ TOPÇU

CEM TÜFEKÇİ

FEYYAZ ÜNAL

TÜSİAD DENETLEME KURULU (2022-2023)

ASİL YEDEK

Ali Avcı Deniz Yasemin Aksu

Vefa Reşat Moral Nurdan Erbuğ

Öner Çelebi Oğuz Kaan Kiziroğlu

ORHAN TURAN– ÖZGEÇMİŞ:

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

Milliyet Gazetesi, CNNTürk ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında “Yılın Girişimcisi” ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo’da düzenlenen “Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev almaktadır. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD’ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.



Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.





