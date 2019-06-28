Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "İtalya Ağı, İtalya'daki muadil kuruluşumuz Confindustria ile iş birliği içerisinde ikili ilişkilerimize önemli bir katkı sunacak." ifadelerini kullandı.



TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası bünyesinde, İtalya ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile TÜSİAD İtalya Ağı kuruldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri olan İtalya ile son yıllarda iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkelerimiz arasında güçlü ve istikrarlı bir ilişki var. İtalya Türkiye'nin hem önemli bir ihracat pazarı hem de ülkemizdeki önemli yatırımcı ülkelerden biri konumunda. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin AB üyelik süreci açısından da İtalya büyük önem arz ediyor ve öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Bu çerçevede yeni kurduğumuz İtalya Ağı, İtalya’daki muadil kuruluşumuz Confindustria ile iş birliği içerisinde ikili ilişkilerimize önemli bir katkı sunacak."