TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu kuruldu

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerle iş birliklerini geliştirmeye devam eden Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Özyeğin Üniversitesi ile sürdürülebilir kalkınma için güç birliği yaptı.

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin sürdürülebilir gelişme çabalarına güçlerini birleştirerek daha kuvvetli şekilde destek olmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu (SKF) kurdu.

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma ile ilgili diğer uluslararası yeni düzenlemeler, anlaşmalar ve yaklaşımlar bağlamında güncel çalışmaları izleyerek, Türkiye iş dünyasına etkilerinin değerlendirileceği bir diyalog ve iş birliği ortamı amaçlıyor.

Forum ayrıca, sürdürülebilir büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirirken, çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için başta döngüsel ekonomi olmak üzere yeni yaklaşım ve yöntem önerileri geliştirmeyi, bu doğrultuda orta ve uzun vadeli politikalar oluşturulmasına katkı sağlayacak araştırma ve değerlendirmeler yapmayı, sürdürülebilir kalkınma konusunda ilgili çalışmalardan araştırma ve bilgi notları ortaya çıkararak sonuçları ilgili kesimlerle ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor.

SKF, bu amaçları hayata geçirmek üzere araştırma ve bilgi yayılımı faaliyetleri gerçekleştirecek.





- "Dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlikler gibi giderek büyüyen sorunların çözümünde şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki uygulamalarının rolünün artık su götürmez bir gerçek olduğunu dile getirdi.

İş dünyasının ise uluslararası standartları yakalaması, tüketicileri ile güven ilişkisi kurması ve küresel boyutta rekabet edebilmesi için çalışmalarının merkezine sürdürülebilirliği almasının şart haline geldiğine vurgu yapan Bilecik, şunları kaydetti:

"Öte yandan, kamunun bu çabaları teşvik edecek ve desteleyecek politikaları bütüncül ve uygulanabilir bir şekilde oluşturması gerekliliktir. Akademinin de gerek iş dünyasının gerek kamunun ihtiyaç duyduğu çalışmaları gündemine alması ve katkı sağlaması kritik önemdedir. Tüm paydaşlar olarak bugün vereceğimiz kararlar ile var olan kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilir; verimliliğimizi artırarak, gelecek nesillerin umutlarına ve yaşam standartlarına sahip çıkabiliriz.

TÜSİAD olarak iş dünyasını temsilen üstlendiğimiz rol ve sorumlulukla çıktığımız bu yolda, sürdürülebilir kalkınma alanında yaptığımız çalışmaları bir adım öteye taşıyarak Özyeğin Üniversitesi ile Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu kurduk. Bu Forum ile dünyadaki sürdürülebilirlik gündemini yakından takip edecek, kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politikalara katkı sağlayacak ve iş dünyasının bu alandaki dönüşümüne destek verecek çalışmalar yapacağız."

Özyeğin Üniversitesi'nin sürdürülebilirlik alanındaki birikiminin ve akademik kadrosunun, bu çalışmaların besleneceği en önemli kaynak olacağına işaret eden Bilecik, SKF'nin sürdürülebilirliği merkezine alan bir rekabet stratejisi için iş dünyasına yol gösterici ve bu alanda çalışmalar yürüten herkes için bir referans kaynağı olması temennisinde bulundu.





- "Türkiye'nin sürdürülebilir gelişmesine destek olmayı amaçlıyoruz"





Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk de SKF'nin, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye'nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Türkiye'nin ilerlemesinde Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD'ın üzerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak kurulduğunu belirtti.

Gençtürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak Özyeğin Üniversitesi'nin misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla üretilen bilgiyi paylaşarak çözüm odağı ve katma değeri yüksek uygulamaların hayata geçmesini sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda, uluslararası standartta sunduğumuz eğitim ve yaptığımız araştırmalar ile birlikte global ve ulusal boyutta özel ve kamu sektörünün gerçeklerinin ilk elden anlaşılması hedeflenmektedir.

Toplumsal faydanın temel taşı olan Sürdürülebilir Kalkınma prensiplerinin eğitim, araştırma ve geliştirme ile tüm iş birliği uygulamalarının da ana parçası haline getirilmesi hedefi ile kurulan bu forum, global gelişmelerden yola çıkarak, ülkemizin bu gelişmelere hızlı ve etkin adaptasyonunun yanı sıra tüm sektörlerin karşılaşacağı risk ve fırsatlar için bilimsel çalışma ve diyalog ortamı sağlayacaktır. SKF ile disiplinlerarası ve bütünsel bir bakış acısı gerektiren çok boyutlu ve çok katmanlı bilimsel çalışmalar ışığında Türkiye'nin sürdürülebilir gelişmesine destek olmayı amaçlıyoruz."