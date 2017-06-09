TÜSİAD-Türki̇ye Adalet Akademi̇si̇ i̇ş bi̇rli̇ği̇

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Adalet Akademisi arasında iş birliği mutabakat belgesi imzalandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, iki kurum arasındaki iş birliği mutabakatının imza töreninde bir araya geldi.

İmzalanan mutabakat belgesi ile TÜSİAD ve Türkiye Adalet Akademisi arasında iş dünyasının yatırım alanında mevcut ve güncel hukuki sorunlarının tespiti ve bunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği mekanizması kuruldu.



Mutabakat belgesinin imzalanması ile TÜSİAD ve Türkiye Adalet Akademisi, özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku konularında iş dünyasının hukuki sorunlarını ortaya koymak, hukuki çözümler bulmak ve bu çerçevede daha etkin ve hızlı bir yargılama yapılabilmesi adına öneriler hazırlamak konusunda iş birliği yapma iradelerini ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bir ülkenin ekonomik gelişmesinin demokratik hukuk devleti olmaksızın sağlanamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapının temeli, özgürlükleri güvence altına alan çağdaş standartlarda bir mevzuat ve uygulamadır. Bugün ilk adımını attığımız iş birliğimizin ülkemizde hukukun üstünlüğünün ve hukuk güvenliğinin tesisi amacına hizmet etmesini, hukuk ve yargı temelli yatırım ortamı sorunlarımıza çözüm önerileri geliştirmesini dilerim."