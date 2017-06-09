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TÜSİAD ve Türkiye Adalet Akademisi arasında mutabakat

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Akçil, iş dünyasının yatırım alanındaki hukuki sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği mutabakatı imzaladı

TÜSİAD ve Türkiye Adalet Akademisi arasında mutabakat

ANKARA (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, iş dünyasının yatırım alanındaki hukuki sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği mutabakatı imzaladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, iki kurum özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku konularında iş dünyasının hukuki sorunlarını ortaya koymak, çözümler bulmak ve bu çerçevede daha etkin ve hızlı yargılama gerçekleştirilebilmesi adına öneriler hazırlamak konusunda, iş birliği iradelerini ortaya koydu.

Mutabakat belgesinin imzalanmasıyla, TÜSİAD ve Türkiye Adalet Akademisi arasında, iş dünyasının yatırım alanındaki mevcut ve güncel hukuki sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliği mekanizması kuruldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir ülkenin ekonomik gelişmesi, demokratik hukuk devleti olmaksızın sağlanamaz. Bu yapının temeli, özgürlükleri güvence altına alan çağdaş standartlarda bir mevzuat ve uygulamadır. İlk adımını attığımız iş birliğimizin, ülkemizde hukukun üstünlüğünün ve güvenliğinin tesisi amacına hizmet etmesini, hukuk ve yargı temelli yatırım ortamı sorunlarımıza çözüm önerileri geliştirmesini dilerim."

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Erol BilecikHukukTürkiye Adalet AkademisiTÜSİADYılmaz Akçil
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