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TÜSİAD, yerel seçimlerde uzayan belirsizlikten rahatsız

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, yerel yönetimler seçim sürecinde uzayan belirsizliğin hukuka uygun bir şekilde bir an önce sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

TÜSİAD, yerel seçimlerde uzayan belirsizlikten rahatsız
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TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kaleağası, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de uzayan seçim süreciyle ilgili olarak Euronews’ün sorularını yanıtladı.

Kaleağası, seçim süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, dış dünyada muazzam teknolojik değişim, çetin rekabet koşulları gibi acil sorunların Türkiye’yi beklediği uyarısında bulundu.

Kaleağası, “Türk siyaset kültüründe çoğulculuk, seçim sonrası demokratik devir teslim önemli bir rol oynar. Bu aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki saygınlık ve etki açısından da önemli bir güç kaynağıdır. Hukuk kurallarına saygı gereği Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına saygı duyuyoruz. Seçim süreci bizi dünyamızın gerçek gündemi olan muazzam teknolojik değişim ve çetin rekabet gücü konularında odaklanılması gereken politikalardan uzaklaştırmamalı. Yerel yönetim seçimlerinde uzayan belirsizliğin hukuka uygun şekilde bir an önce sonuçlanmasını diliyoruz. “ ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADBahadır KaleağasıGenel Sekreteri
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