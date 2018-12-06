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TÜSİAD YİK Toplantısı kokteyli

- CerModern'deki kokteyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı

TÜSİAD YİK Toplantısı kokteyli
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ANKARA (AA) - TÜSİAD'ın yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı dolayısıyla kokteyl düzenlendi.

CerModern'de, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın ev sahipliğindeki kokteyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Kokteylde TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda başarılı olan firmalar ödüllendirildi.

Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak katma değeri yüksek, tasarıma ve markalaşmaya dayalı, teknoloji odaklı projelerin ihracatına önem verdiklerini ifade etti. Pekcan, "Bu konuda teşviklerimiz de var ve olmaya devam edecek. İhtisas serbest bölgelerimizdeki teknoloji odaklı projelerimizde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Kokteylde AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Lütfi Elvan, Türkiye'nin önünde zorluklarla karşılaşacağı bir süreç olduğunu kaydederek, özellikle eğitim sisteminin dijital dönüşüme uyum sağlamasının önemini vurguladı.

Cevdet Yılmaz da dijital dönüşümün Türkiye'nin temel önceliklerinden olduğunu söyledi.

Yılmaz, dijital dönüşümün sadece bir kesimin çabasıyla başarılamayacağının altını çizerek, "Kamuyla, özel sektörle, sivil toplumla iş birliği içinde başarılması gereken bir hedef." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda başarılı olan firmalara ödülleri Pekcan, Elvan ve Yılmaz tarafından verildi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanTÜSİADYüksek İstişare Konseyi
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